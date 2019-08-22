В Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели журналиста Куракина
22 августа 2019 10:14
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Следователи Автограда приняли решение возбудить уголовное дело по факту смерти тольяттинского журналиста Михаила Куракина, пишет 63.ру.
Он погиб 17 июля 2019 года. Ему было 35 лет. Тело Михаила нашла во дворе дома его мать. По предварительной информации, журналист покончил с собой.
16 июля, за день до смерти, Михаил оставил запись на стене своей страницы в Facebook:
— Не знаю почему, но, кажется, у меня серьезные проблемы.
Что он имел в виду, неясно.
— Уголовное дело возбуждено для того, чтобы установить причины смерти, назначить и провести необходимые экспертизы. Это вся информация, которую я уполномочена сообщить, — дала краткий комментарий старший помощник СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
Некоторые из друзей Михаила считают, что причины трагедии не связаны с его профессиональной деятельностью.
По информации с личной страницы Михаила Куракина в соцсетях, он также был директором некоммерческого партнерства «Агентство информационно-политических технологий "Горизонт"», занимавшегося сайтом «Неслухи.рф».
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