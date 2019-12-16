В Самарской области пресечена попытка хищения 8 тонн рельсов
16 декабря 2019 11:18
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Группой дознания Тольяттинского линейного отдела полиции окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина 1991 г.р. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).
Как установлено в ходе дознания, гражданин пытался разобрать часть нерабочего подъездного железнодорожного пути транспортной организации, чтобы затем сдать похищенное в пункт приема лома металла.
С этой целью он за денежное вознаграждение нанял двух граждан, введя их в заблуждение о правомерности своих действий, сообщив, что у него есть необходимые разрешительные документы на проведение таких работ.
При помощи газосварочного оборудования рельсы распиливались на куски, а затем при помощи погрузчика складировались для последующей перевозки в пункт приема лома металла. Таким образом было демонтировано около 20 кусков рельсов, прежде чем противоправные действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции.
Своими противоправными действиями гражданин мог причинить материальный ущерб собственнику на сумму более 80 000 рублей.
Лом верхнего строения пути общей массой 8,14 тонн возвращен собственнику.
В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 108 Комсомольского судебного района г. Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу, сообщает Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.
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