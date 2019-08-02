В Самарской области молодой человек делал закладки наркотиков

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В феврале этого года подозреваемый был задержан оперуполномоченными группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков Сергиевского отдела полиции в момент оборудования тайников-закладок наркотических средств. Содержимое всех указанных закладок было изъято, согласно заключению экспертизы в них оказались вещества: общей массой не менее 19,45 гр., содержащее в своём составе производное наркотического средства - N-(1карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, и общей массой не менее 26,07 гр., содержащее в своём составе производное наркотического средства - N-метилэфедрон, соответственно.Сергиевский районный суд признал подсудимого виновным в совершении 11 преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.