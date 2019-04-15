В Самаре сотрудники ДПС задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
15 апреля 2019 09:43
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В Самаре на улице Волгина, сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре за нарушение Правил дорожного движения остановили легковой автомобиль «Датсун».
В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что он стал заметно нервничать. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.
Находку направили на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство «Метилэфедрон» общей массой 1,7 грамм. Задержанным оказался 29-летний ранее не судимый житель Новокуйбышевска.
Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Расследование продолжается, сообщает облМВД.
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