В Новокуйбышевске работник заправки присвоил 590 литров бензина.

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Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по городу Новокуйбышевску задокументирован факт присвоения и растраты чужого имущества водителем одной из организаций города.Из материалов уголовного дела, следует, что представителями компании в результате сверки топливных карт и расхода топлива транспортного средства обнаружена пропажа бензина марки АИ-95.Полицейские установили, что мужчина 1964 года рождения, работая в должности водителя руководителя организации, являясь материально-ответственным лицом, присвоил 590 литров бензина на общую сумму свыше 26 тысяч рублей. Бензин он использовал для заправки собственного автомобиля.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.