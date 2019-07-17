В Новокуйбышевске почтальон похищал пенсии и пособия граждан.

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Прокуратурой города Новокуйбышевска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 43-летней местной жительницы.Судом установлено, что женщина, работая в должности почтальона Новокуйбышевского почтамта ФГУП «Почта России», в течение июня 2018 года получила от начальника почтового отделения свыше 93 тыс. рублей, предназначенных для выдачи пенсий и пособий, но не выдала их, потратив по своему усмотрению.В судебном заседании подсудимая вину в совершении указанного преступления признала, полностью возместила причиненный ущерб.Постановлением мирового судьи от 02.07.2019 уголовное дело прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7 тыс. руб. в доход государства, сообщает облпрокуратура.