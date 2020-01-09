В Нефтегорске из пекарни украли кошелек с крупной суммой

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Преступление произошло в помещении магазина-пекарни города Нефтегорска Самарской области. Неизвестный похитил кошелёк, в котором находились документы и около ста тысяч рублей. Пострадавшая 1971 года рождения обратилась с заявлением в межмуниципальный отдел МВД России «Нефтегорский».На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как выяснили полицейские, женщина оставила свой кошелёк на подоконнике у столика, за которым пила чай. Пропажу аксессуара она заметила только спустя некоторое время. Вернувшись в магазин, своё имущество женщина не обнаружила.Стражами правопорядка были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Однако место, где лежал кошелёк, не попало в зону обзора камеры. Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Работники предприятия рассказали, что посетителей в это время было немного. А на момент кражи кошелька в магазине находились сотрудники одного из интернет-провайдеров, проводившие ремонтные работы. Поведение одного из них продавцу магазина показалось странным, так как он вёл себя тревожно, торопился и оглядывался по сторонам. Опрошенные жители из близлежащих домов также подтвердили полицейским, что видели двух сотрудников интернет-компании.Полицейские обратились в нефтегорскую компанию, которая предоставляет услуги доступа в интернет. Там сообщили, что работы выполнялись мастерами, приехавшими из Тольятти. В беседе с представителями компании, полицейские выяснили важные детали: марку и цвет автомобиля, на котором приехали мастера, примерные адреса организаций, где планировался монтаж интернет-кабеля. С целью проверки полученной информации сотрудники органов внутренних дел незамедлительно направились по предполагаемым адресам. В одной из организаций им подтвердили, что работники у них были и уже уехали. Когда полицейские следовали к другому адресу, то в пути заметили автомобиль, схожий с описанием, предоставленным в офисе организации.Жителям Тольятти было предложено проследовать в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе опроса, 42-летний гражданин сознался в содеянном. По версии сотрудников уголовного розыска, житель Тольятти осуществляя монтажные работы в магазине, заметил на подоконнике кошелёк, который присвоил себе. Он положил его в карман, а затем вышел на улицу. Проверив содержимое кошелька, подозреваемый спрятал его у одного из домов. В течение нескольких часов после поступления заявления в полицию, сотрудникам органов внутренних дел удалось найти кошелёк с его содержимым и вернуть законной владелице.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.