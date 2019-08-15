В Чапаевске мужчина до смерти избил женщину из ревности
15 августа 2019 09:55
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Днем 2 июня 2019 года на пульт дежурного Отдела МВД России по городу Чапаевску поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что обнаружил на улице Победы тело женщины с внешними признаками насильственной смерти.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и территорию, прилегающую к нему, собрали необходимые улики, опросили жителей ближайших домов. Оперативники выяснили, что погибшая – безработная местная жительница 1976 года рождения.
В ходе опроса родственников пострадавшей оперативники установили, что в последнее время она проживала с мужчиной. Правоохранители установили личность сожителя, места возможного его нахождения и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью безработный местный житель 1979 года рождения.
Из материалов, собранных правоохранителями следует, что между сожителями на почве ревности произошел конфликт. Находясь на улице, предполагаемый злоумышленник несколько раз ударил женщину руками и ногами. Как впоследствии установила экспертиза, причиненные удары повлекли за собой смерть. Подозреваемый с места преступления скрылся.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает облМВД.
Фото: pixabay.com
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