Самарского таможенника подкупить не удалось
18 ноября 2019 09:39
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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, предложившего сотруднику Самарской таможни денежное вознаграждение за въезд на территорию Российской Федерации без досмотра машины с контрафактными автозапчастями.
Сотрудниками отдела по противодействию коррупции Самарской таможни совместно с оперативными сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте был пресечен факт дачи взятки таможеннику.
Самарский предприниматель предложил сотруднику ведомства денежное вознаграждение за въезд из Средней Азии большегрузной машины с автомобильными запчастями, имеющими признаки контрафакта, без проведения таможенного досмотра и установления отсутствия нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.
Беспрепятственный проезд и непроведение таможенного досмотра он оценил в 100 тысяч рублей. Однако, сотрудник ведомства предупредил бизнесмена о недопустимости данных действий и о возможной уголовной ответственности. Мужчина предупреждение не принял во внимание.
О факте склонения к совершению коррупционного правонарушения таможенник незамедлительно сообщил руководству таможни.
Теперь предпринимателю грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Фото: Pixabay.com
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