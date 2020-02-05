С банковской карты жителя Самарской области знакомая похитила 37 тысяч рублей

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратился 38-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что с его банковской карты похищено более 37 тысяч рублей.Сотрудники органов внутренних дел ознакомились с выпиской банковского счёта потерпевшего и выяснили, что денежные средства в течение месяца частями переводились на счет жительницы Похвистнево. В ходе дальнейшего расследования, потерпевший рассказал полицейским, как он незадолго до пропажи денежных средств, попросил знакомую помочь ему воспользоваться приложением «мобильный банк» с её телефона.Полицейские вызвали на допрос 40-летнюю односельчанку заявителя. Подозреваемая призналась в совершении хищения денежных средств со счёта своего знакомого. Женщина пояснила, что данные потерпевшего сохранились в приложении её телефона и она, воспользовавшись случаем, продолжала переводить чужие деньги на свой счёт.О краже возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.