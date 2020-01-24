Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области выберут Профессионала года 2020
В Самарской области выберут «Профессионала года 2020»
В Самаре пройдет акция Ленточка Ленинградской Победы
В Самаре пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы»
В Самаре выявлены взяточники - преподаватели вузов
В Самаре выявлены взяточники - преподаватели вузов
Студенты Самарского региона сразятся за Кубок совета ректоров по плаванию
Студенты Самарского региона сразятся за Кубок совета ректоров по плаванию
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом Перечень домов прилагается.
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом
Группу молодых наркосбытчиков будут судить в Самаре
Группу молодых наркосбытчиков будут судить в Самаре
В Самаре директор одной из медицинских компаний задержан при передаче взятки должностному лицу
В Самаре директор одной из медицинских компаний задержан при передаче взятки должностному лицу
Самарцы выберут место установки скульптурной композиции Аленький цветочек
Самарцы выберут место установки скульптурной композиции «Аленький цветочек»
сегодня  Пятница, 24 января, 12:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/01:
USD 61.95
0.12
EUR 68.69
0.17
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Группу молодых наркосбытчиков будут судить в Самаре

24 января 2020 11:48
72
Группу молодых наркосбытчиков будут судить в Самаре
У них изъято почти 1,4 кг наркотических средств.

Прокурором г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех ранее не судимых жителей Самарской области молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

С июля 2018 года по февраль 2019 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили 75 эпизодов преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом посредством сети «Интернет» синтетических наркотических средств (метилэфедрон, мефедрон и др.) путем размещения тайников-закладок как на территории г. Самары и Самарской области, так и в Волгоградской, Кировской областях.
Из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято почти 1,4 кг наркотических средств.
Уголовное дело после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения будет направлено в Советский районный суд г. Самары, сообщает прокуратура Самары.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
23 января 2020  21:55
После затянувшегося на полгода судебного разбирательства арбитраж отказал компании «Прокат» в удовлетворении иска к фирме «Парсел-инвест».
Самарскому бизнесмену Развееву не удалось вернуть себе причал
После затянувшегося на полгода судебного разбирательства арбитраж отказал компании «Прокат» в удовлетворении иска к фирме «Парсел-инвест».   Закон
388
23 января 2020  20:44
Компании Туренко оказались в эпицентре скандала, связанного с поставками больницам просроченных латексных перчаток.
Структуры холдинга «Медитек» попали в уголовное дело
Компании Туренко оказались в эпицентре скандала, связанного с поставками больницам просроченных латексных перчаток.  Закон
265
23 января 2020  16:20
Ответчиком по иску Дениса Севостьянова стала компания «Алибаба.КоМ РУ» — оператор популярной торговой площадки Tmall.
Самарец отсудил у «Алибабы» 293 тысяч рублей за испорченный макбук
Ответчиком по иску Дениса Севостьянова стала компания «Алибаба.КоМ РУ» — оператор популярной торговой площадки Tmall.  Закон
309
22 января 2020  21:57
Более полугода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, однако «бабушка» не хотела отдавать мальчика.
СК Москвы возбудил дело после угроз женщины выбросить ребенка из окна
Более полугода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, однако «бабушка» не хотела отдавать мальчика.  Закон
301
22 января 2020  20:05
Суды нескольких инстанций корыстную инициативу Романа Лебедева не поддержали и во взыскании отказали.
Убийца пенсионеров решил взыскать с полиции Новокуйбышевска 800 тысяч рублей
Суды нескольких инстанций корыстную инициативу Романа Лебедева не поддержали и во взыскании отказали.  Закон
321
21 января 2020  22:20
Защита 42-летнего Заура Новрузова продолжает настаивать на невиновности своего доверителя.
Сегодня в Кировском райсуде Самары начнется суд над «смотрящим» по азербайджанской диаспоре
Защита 42-летнего Заура Новрузова продолжает настаивать на невиновности своего доверителя.  Закон
371
21 января 2020  14:23
Также он заплатит штраф в 1 миллион рублей.
В Самаре судебный пристав лишился свободы на пять лет за получение взятки
Также он заплатит штраф в 1 миллион рублей.  Закон
414
Весь список
Происшествия
24 января 2020  10:39
В Новокуйбышевске местный житель продал контрафактное программное обеспечение
В Новокуйбышевске местный житель продал контрафактное программное обеспечение
Он признан виновным в нарушении авторских прав. Происшествия
102
24 января 2020  10:31
В Самаре с крыши упал лед на девочку-подростка
В Самаре с крыши упал лед на девочку-подростка
Инцидент произошел на ул. Авроры. Происшествия
105
24 января 2020  09:52
За январь 2020 года судебные приставы Сызрани взыскали задолженность по зарплате в почти 2 млн рублей Они помогли получить деньги 23 горожанам
За январь 2020 года судебные приставы Сызрани взыскали задолженность по зарплате в почти 2 млн рублей
Они помогли получить деньги 23 горожанам Происшествия
116
Весь список
Криминал
24 января 2020  12:22
В Самаре выявлены взяточники - преподаватели вузов
В Самаре выявлены взяточники - преподаватели вузов
Два преподавателя получили от студентов денежные средства за проставление отметок о сдаче зачета. Криминал
47
24 января 2020  11:48
Группу молодых наркосбытчиков будут судить в Самаре
Группу молодых наркосбытчиков будут судить в Самаре
У них изъято почти 1,4 кг наркотических средств. Криминал
70
24 января 2020  11:43
В Самаре директор одной из медицинских компаний задержан при передаче взятки должностному лицу
В Самаре директор одной из медицинских компаний задержан при передаче взятки должностному лицу
Он пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей. Криминал
79
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
306
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1823
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
652
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1544
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1291
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
862
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
877
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1314
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1423
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1674
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2776
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3308
Весь список

Мероприятия
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением лыжной гонки «Лыжня России»
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова
В Самарском театре оперы и балета состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные