Группу молодых наркосбытчиков будут судить в Самаре

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Прокурором г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех ранее не судимых жителей Самарской области молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.С июля 2018 года по февраль 2019 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили 75 эпизодов преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом посредством сети «Интернет» синтетических наркотических средств (метилэфедрон, мефедрон и др.) путем размещения тайников-закладок как на территории г. Самары и Самарской области, так и в Волгоградской, Кировской областях.Из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято почти 1,4 кг наркотических средств.Уголовное дело после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения будет направлено в Советский районный суд г. Самары, сообщает прокуратура Самары.