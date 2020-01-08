ФСБ за взятку задержала полицейского из Сызрани
8 января 2020 10:42
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В сызранском отделе Следственного комитета расследуют уголовное дело о получении взятки.
Спецоперацию проводили в ноябре 2019 года сотрудники УФСБ по Самарской области.
"По оперативным данным, старший лейтенант проводил проверку в отношении местного жителя за нарушение ПДД. За то, чтоб квалифицировать нарушение как менее значительное, он потребовал 20 тысяч рублей", — сообщили в правоохранительных органах региона.
Предполагается, что деньги инспектор получил в своем кабинете в здании на улице Кирова, 50 в Сызрани. Принесший ему взятку житель города уже действовал в рамках оперативного эксперимента.
Уголовное дело в декабре 2019 года возбудили по части 3 статьи 290 УК РФ "Получение взятки должностных лицом за незаконные действия". Грозит силовику лишение свободы на срок до восьми лет.
Как сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области, руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, уголовное дело расследуют в Следственном комитете, пишет "Волжская коммуна".
Фото: pixabay.com
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