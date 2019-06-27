Житель Жигулевска пытался дать взятку полицейскому

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В Жигулевске за дачу незаконного денежного вознаграждения полицейскому сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции был задержан уроженец одной из соседних республик 1977 года рождения.По данным оперативников, денежные средства мужчина, незаконно пребывающий на территории Российской Федерации, предложил полицейскому, чтобы избежать административной ответственности.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.pixabay.com