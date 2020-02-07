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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Жена бывшего замруководителя Управления Росгвардии по Самарской области вернула деньги предполагаемому взяткодателю

7 февраля 2020 13:44
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Жена бывшего замруководителя Управления Росгвардии по Самарской области вернула деньги предполагаемому взяткодателю
Деньги были выплачены в счет возмещения нанесенного ущерба.

Супруга экс-замглавы Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова Анна отправила почтовым переводом 300 тыс. руб. бывшему главе ООО "Арт-Инвест". Деньги были выплачены 6 февраля текущего года в счет возмещения нанесенного бизнесмену ущерба.

Ходатайство о приобщении к материалам дела соответствующей платежной квитанции заявил в пятницу в Ленинском районном суде Самары адвокат Андрей Карномазов. Судья удовлетворила его просьбу. После этого стороны перешли к прениям. Свою позицию начал оглашать гособвинитель.

Правоохранители считают, что бывший замглавы Управления самарской Росгвардии с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Также бывший силовик с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу, пишет Коммерсантъ.

 Фото pixabay.com


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Комментарии


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