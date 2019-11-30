В Волжском районе мужчина украл велосипед, оставленный у магазина

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Накануне в пункт полиции № 49 села Рождествено обратился местный житель с заявлением о том, что у него украли велосипед.Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что мужчина оставил велосипед у хозяйственного магазина, не воспользовавшись специальными замками и запирающими устройствами. На багажнике двухколесного транспортного средства, также находилась спортивная сумка с продовольственными товарами, принадлежащая потерпевшему. Обнаружив пропажу, гражданин поспешил обратиться за помощью в полицию. Общая сумма ущерба составила 5600 рублей. В течение часа полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении кражи.Им оказался 43-летний местный житель села Рождествено. Мужчина пояснил стражам порядка, что решил украсть велосипед, для личного пользования. По данным полиции мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время злоумышленник в содеянном сознался. Украденное имущество возвращено владельцу.Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.