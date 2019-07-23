В Самаре конкурсный управляющий вымогал 2,5 млн рублей

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18 июля в результате проведенного УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий с поличным при получении денежных средств в размере 2,5 млн рублей задержан житель Самары, 1968 г.р..Он, являясь конкурсным управляющим одной из коммерческих компаний города, под угрозой привлечения собственника указанной структуры, а также его родственников к субсидиарной ответственности при процедуре банкротства, вымогал денежные средства за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.В настоящее время материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в СУ СК России по Самарской области для проведения проверки принятия процессуального решения.

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