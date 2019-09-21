В Безенчукском районе вор похитил из машины аккумулятор и инструменты

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району за помощью обратился местный житель 1956 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что из его автомобиля ВАЗ-2110 пропала аккумуляторная батарея и набор инструментов. Транспортное средство было припарковано около дома на улице Мамистова.Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в автомобиль, открыв дверь ключом. Задержан ранее судимый местный житель 1990 года рождения. В совершении кражи мужчина сознался и пояснил полицейским, что открыл автомобиль, подобрав ключ к замку. Похищенное имущество он предполагал продать.В настоящее время возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.