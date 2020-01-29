Депутата гордумы Чапаевска подозревают в попытке заказать убийства мужа

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Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц губернии. 44-летняя женщина, являющаяся депутатом Думы городского округа Чапаевск 6 созыва и ее 40-летняя знакомая подозреваются в попытке наемного убийства.По версии следствия, подозреваемая, с целью завладения совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами, принадлежащими своему мужу, решила вместе со своей знакомой организовать его убийство. 20 января 2020 года подозреваемые, находясь в помещении кафе, обратились к мужчине по имени «Дмитрий», с предложением о совершении им убийства за денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч рублей, на что мужчина ответил согласием. Женщины передали предполагаемому исполнителю убийства необходимую информацию о месте проживания и пребывания потерпевшего, его месте работы, используемом им автотранспорте.27 января 2020 года подозреваемые передали предполагаемому исполнителю убийства, который действовал в рамках оперативного эксперимента, денежные средства в сумме 200 тысяч рублей в качестве аванса за исполнение задуманного преступления. После передачи денежных средств подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области. В ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний, в ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.