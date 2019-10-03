В Самарской области ищут серийного грабителя, нападавшего на пожилых людей

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В полицию поступило сообщение от 75-летней жительницы Самары о том, что у неё похитили 20 тысяч рублей. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Женщина сообщила, что к ней в квартиру на улице Чапаевской зашел неизвестный мужчина и открыто похитил деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».В ходе опроса полицейские установили, что несколькими днями ранее, подозреваемый уже приходил к потерпевшей. Тогда он продал ей прибор для измерения расхода электроэнергии.Полицейские опросили соседей заявительницы, собрали улики, ориентировка с приметами подозреваемого была направлена всем оперативным службам полиции.Вскоре оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Полицейские выяснили, где находится разыскиваемый и задержали его. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.Всем, кто пострадал от противоправных действий данного гражданина, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 332-02-02, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.