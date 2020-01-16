Самарские производители примут участие в крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя 2020»
16 января 2020 16:50
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деликатесы, полуфабрикаты, овощную, алкогольную и безалкогольную продукцию, фруктовые соки. Кроме того, свои изделия и технологии представят
самарские производители сельскохозяйственной техники и оборудования.
С 17 по 26 января 2020 года в Берлине (ФРГ) пройдет 85-я международная выставка-ярмарка «Зеленая неделя 2020» (International Green Week Berlin), на
которой традиционно демонстрируются мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства. Единую масштабную
экспозицию на выставке представят 18 субъектов Российской Федерации, среди них – Самарская область.
В состав нашей делегации вошли руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, научных учреждений, эксперты в области сельскохозяйственной политики и управления. Возглавляет делегацию региона первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Представители региона примут участие в конференциях, семинарах и Глобальном форуме по вопросам сельского хозяйства. Запланировано множество рабочих встреч с иностранными партнёрами.
По мнению Виктора Кудряшова, участие в столь масштабном мероприятии позволяет широко представить самарскую продукцию, экологически чистую и
соответствующую высоким стандартам качества, на европейском рынке. Также это прекрасная возможность продемонстрировать инвестиционный потенциал региона, увеличить объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции, а для производителей - установить новые бизнес-контакты, передает пресс-служба облправительства.
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