Я нашел ошибку
Главные новости: 
Главная проблема по внедрению eSIM — легитимная дистанционная идентификация абонентов. Как только она решится, других препятствий не останется.
Минкомсвязи готовится к запуску eSIM в России
«Школа 21» занимается подготовкой специалистов мирового уровня в области информационных технологий, где пообщался с командой и студентами проекта.
Дмитрий Азаров в Москве познакомился с работой уникального образовательного проекта «Школа 21»
Дмитрий Азаров в прямом эфире международного телеканала RTVI ответил на вопросы журналистов, поделившись опытом совместной работы региона с федеральной налоговой службой и Михаилом Мишустиным.
Самарская область за последние 2 года значительно нарастила налоговый потенциал
Бывший премьер-министр стал постоянным членом Совбеза.
Путин назначил Медведева на новую должность
Эти учителя, как и другие рощинцы, попадали под действие статьи 103 ЖК РФ, которая требует сдачи служебного жилья собственнику.
Александр Хинштейн помог «расслужебить» жилье для 15 учителей, утративших связь с армией, но проживающих в Рощинском
Сейчас разрабатывается порядок его проведения.
Всероссийское голосование по поправкам в конституцию проведут до 1 мая
В ходе инспекции генерал-полковник Александр Лапин заслушал командование объединения о выполнении плана деятельности в 2020 года.
Командующий ЦВО Александр Лапин проинспектировал воинские части, дислоцированные в Самарской области
На отличном поле футбольного комплекса Papilon наша команда провела небольшое занятие.
По прилету в турецкий Белек "Крылья Советов" провели первую тренировку в этом году
сегодня  Четверг, 16 января, 20:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/01:
USD 61.43
0.02
EUR 68.37
-0.05
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарские производители примут участие в крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя 2020»

16 января 2020 16:50
124
Более 10 предприятий нашего региона презентуют свою лучшую продукцию
Сельскохозяйственная и продовольственная продукция самарских производителей будет представлена на крупнейшей международной выставке «Зелёная неделя 2020». Более 10 предприятий нашего региона презентуют свою лучшую продукцию – хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, сыры,
деликатесы, полуфабрикаты, овощную, алкогольную и безалкогольную продукцию, фруктовые соки. Кроме того, свои изделия и технологии представят
самарские производители сельскохозяйственной техники и оборудования.

С 17 по 26 января 2020 года в Берлине (ФРГ) пройдет 85-я международная выставка-ярмарка «Зеленая неделя 2020» (International Green Week Berlin), на
которой традиционно демонстрируются мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства. Единую масштабную
экспозицию на выставке представят 18 субъектов Российской Федерации, среди них – Самарская область.

В состав нашей делегации вошли руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, научных учреждений, эксперты в области сельскохозяйственной политики и управления. Возглавляет делегацию региона первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Представители региона примут участие в конференциях, семинарах и Глобальном форуме по вопросам сельского хозяйства. Запланировано множество рабочих встреч с иностранными партнёрами.

По мнению Виктора Кудряшова, участие в столь масштабном мероприятии позволяет широко представить самарскую продукцию, экологически чистую и
соответствующую высоким стандартам качества, на европейском рынке. Также это прекрасная возможность продемонстрировать инвестиционный потенциал региона, увеличить объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции, а для производителей - установить новые бизнес-контакты, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
16 января 2020  16:50
Более 10 предприятий нашего региона презентуют свою лучшую продукцию
Самарские производители примут участие в крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя 2020»
 Более 10 предприятий нашего региона презентуют свою лучшую продукцию.  Экономика региона
123
16 января 2020  10:21
Глава самарского облправительства объяснил, зачем Южный город и Кошелев-Парк нужно включить в состав Самары
Глава самарского облправительства объяснил, зачем Южный город и Кошелев-Парк нужно включить в состав Самары
По словам Виктора Кудряшова, сёла не справятся с обслуживанием территории новых микрорайонов. Экономика региона
226
15 января 2020  12:53
Больше 80 процентов россиян недовольны своей зарплатой
Больше 80 процентов россиян недовольны своей зарплатой
Более 50 процентов оценили свой уровень доходов как низкий. Экономика региона
248
Весь список
Финансы и Банки
16 января 2020  16:10
Клиенты Поволжского банка Сбербанка теперь могут открыть «Накопительный счет+», который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои накопления.
Поволжский банк Сбербанка представил «Накопительный счет+» с повышенной процентной ставкой
Клиенты Поволжского банка Сбербанка теперь могут открыть «Накопительный счет+», который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои... Финансы и Банки
156
15 января 2020  14:59
Ранее в «Сбербанк Онлайн» уже было доступно оформление и продление договоров по рисковым договорам страхования.
Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования
Ранее в «Сбербанк Онлайн» уже было доступно оформление и продление договоров по рисковым договорам страхования.   Финансы и Банки
299
14 января 2020  15:14
Новые индексы демонстрируют траты мужчин и женщин накануне самого любимого праздника — Нового года.
Сбербанк впервые представляет индексы Деда Мороза и Снегурочки
Новые индексы демонстрируют траты мужчин и женщин накануне самого любимого праздника — Нового года.  Финансы и Банки
323
Весь список
Строительство
14 января 2020  13:42
В Самаре планируют построить конгресс-холл-трансформер
В Самаре планируют построить конгресс-холл-трансформер
Он должен стать новой точкой деловой активности в Самаре. Строительство
349
12 января 2020  22:17
Стяжка пола этапы укладки
 Перед тем как покрывать пол дома ламинатом, и любым другим покрытием, необходимо выровнять пол, это делается с помощью стяжки.  Строительство
45
11 января 2020  16:05
Почему российская плитка не хуже европейской?
Почему российская плитка не хуже европейской?
 Кто сказал, что все лучшее должно быть обязательно произведено на Западе?  Строительство
57
Весь список
Материалы и технологии
25 декабря 2019  16:25
Емкости металлические и их особенности
Емкости металлические и их особенности
 Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить.  Материалы и технологии
127
17 декабря 2019  23:06
Бензогенераторы Huter – особенности
 Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
93
17 декабря 2019  23:05
Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
 Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент.  Материалы и технологии
127
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
81
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
689
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1291
Весь список
Бизнес
15 января 2020  22:48
С 1 января 2020 года Lada подорожала на 5-23 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.
Lada пошла на подъем
С 1 января 2020 года Lada подорожала на 5-23 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.  Бизнес
293
13 января 2020  22:08
В дни матчей мирового первенства, а также накануне таких дней в Самарской области была полностью запрещена продажа спиртного в стеклянной таре.
Мундиаль аукнулся «Магнитам» штрафами за алкоголь
В дни матчей мирового первенства, а также накануне таких дней в Самарской области была полностью запрещена продажа спиртного в стеклянной таре.   Бизнес
348
12 января 2020  18:45
Как выяснилось в ходе последнего судебного заседания, от продажи имущества должника управляющий смог выручить только 13 млн рублей.
Тольяттинский дилер «КАМАЗа» оставил кредиторов ни с чем
Как выяснилось в ходе последнего судебного заседания, от продажи имущества должника управляющий смог выручить только 13 млн рублей.   Бизнес
363
Весь список


Новости компаний
16 января 2020  20:13
Главная проблема по внедрению eSIM — легитимная дистанционная идентификация абонентов. Как только она решится, других препятствий не останется.
Минкомсвязи готовится к запуску eSIM в России
Главная проблема по внедрению eSIM — легитимная дистанционная идентификация абонентов. Как только она решится, других препятствий не останется.   Новости компаний
0
15 января 2020  20:10
Автобусная остановка и ее составляющие
 Автобусная остановка - это место, где автобусы останавливаются для посадки и высадки пассажиров. Новости компаний
35
15 января 2020  20:06
Корпоратив в бане и его особенности
 В последнее время стало модно проводить разного рода корпоративные мероприятия.  Новости компаний
38
15 января 2020  12:39
LADA объявляет о старте продаж обновленной LADA 4x4
LADA объявляет о старте продаж обновленной LADA 4x4
Внедорожник стал еще более комфортным. Новости компаний
239
Весь список
IT и Коммуникации
15 января 2020  20:08
Чехлы для смартфонов, которые подойдут активным людям
 Хорошо, когда чехол крепко держится, но не сдавливает и при этом не сползает на влажной коже и не царапает ее своим креплением, не растягивается от... IT и Коммуникации
33
25 декабря 2019  16:41
Клавиатуры для ноутбуков: большой выбор моделей, низкие цены
Клавиатуры для ноутбуков: большой выбор моделей, низкие цены
 Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков – выход из строя клавиатуры ноутбука.  IT и Коммуникации
91
20 декабря 2019  12:13
Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР.
ФотоМАСТЕР – возможности программы
 Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР. IT и Коммуникации
97
Весь список
Транспорт
16 января 2020  14:39
В Самаре восстановили движение автобусов до “Меги”, прерванное из-за гололедицы
В Самаре восстановили движение автобусов до “Меги”, прерванное из-за гололедицы
Один из них занесло на выезде. Транспорт
151
16 января 2020  13:16
Машины на газу предлагают освободить от транспортного налога
Машины на газу предлагают освободить от транспортного налога
   Предполагается, что законопроект будет вынесен на заседание губдумы. Транспорт
163
16 января 2020  12:22
В Самаре водителей автобусов пытаются заставить открывать передние двери
В Самаре водителей автобусов пытаются заставить открывать передние двери
В последнее время жалобы пассажиров на водителей автобусов. Транспорт
201
15 января 2020  14:18
Повышению привлекательности таких поездов способствуют гибкие тарифы и акции.
Перевозки пассажиров двухэтажными поездами выросли почти на треть в 2019 году
Повышению привлекательности таких поездов способствуют гибкие тарифы и акции.   Транспорт
329
Весь список
Предпринимательство
17 декабря 2019  21:23
Выгодные займы под залог ПТС от компании
Выгодные займы под залог ПТС от компании "Автозайм"
 Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
156
16 декабря 2019  09:25
Крышная установка – особенности
 Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является  изготовление крышной установки .  Предпринимательство
130
11 декабря 2019  11:31
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
 Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов).  Предпринимательство
156
Весь список
Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1483
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
517
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1369
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1132
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
724
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1646
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
752
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1184
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1261
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1508
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2598
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3149
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые памяти святого нашего времени преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе)
Самарская областная научная библиотека приглашает на необычную экскурсию
В СК «Маяк» состоится первенство Самарской области по фигурному катанию
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные