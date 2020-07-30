По мнению главы следственного комитета РФ дело «Тольяттиазота» является крупным экономическим преступлением и относится делам особой опасности

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
в интервью «Российской газете» рассказал о самых громких и важных расследованиях последних лет.
Глава следственного комитета РФ рассказал об особой опасности крупных экономических преступлений на примере дела "Тольяттиазота"
Сейчас у всех на слуху арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
, вызвавший бурную реакцию местного населения. Больше всего жителей региона интересовало, почему Фургала арестовали сейчас по обвинению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Глава СК РФ объяснил, что такие преступления, как правило, расследуются довольно долго, а для полноценной подготовки расследования необходимо провести серьезнейшую оперативную, аналитическую и следственную работу. Преступления, в которых обвиняют Фургала, не имеют никакого отношения к его деятельности на посту губернатора в последние годы, и каких бы успехов он ни добился в этом качестве, это не может освобождать его от ответственности за тяжкие преступления против личности, совершенные много лет назад.
Пока Бастрыкин не может раскрыть всех тайн следствия, но он отметил, что следователям и оперативным сотрудникам хорошо известно об общественном резонансе дела Фургала, поэтому они на сто процентов готовы к тому, что требования к стандартам доказывания в этом процессе будут очень высокими. Последнее слово останется за судом.
Еще одно громкое дело, упомянутое Бастрыкиным – коррупционные преступления экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова
. Его история примечательна тем, что российским правоохранительным органам удалось добиться экстрадиции Кузнецова из Франции, компенсировать нанесенный им ущерб в 13 млрд руб., а сам он в конце концов признал свою вину.
СК РФ обвинил Кузнецова в совершении десяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), девяти по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и трех преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), совершенных в период с 2005 по 2008 год. Следствие установило, что Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с другими должностными лицами правительства Московской области и коммерсантами. За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд руб., а кроме того, совершил растрату еще 2 млрд руб. Находившийся в международном розыске с 2010 года Алексей Кузнецов был задержан во Франции в июле 2013 года.
Расследование уголовного дела СК РФ завершил в начале 2019 года, и тогда Кузнецов своей вины не признал. После этого он вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами дела. В ходе этой процедуры позиция обвиняемого резко поменялась: он согласился со всеми предъявленными следователем обвинениями. Басманный районный суд г. Москвы 16 декабря прошлого года приговорил Кузнецова к 14 годам колонии.
В рамках расследования этого уголовного дела у Кузнецова в России были арестованы восемь земельных участков, две квартиры и машины. За счет них удалось частично компенсировать многомиллиардный ущерб по делу.
Не менее долгим и сложным было дело «Тольяттиазота», возбужденное в 2012 г. Из-за чрезвычайной общественной важности оно с самого начала находилось под личным контролем Бастрыкина.
Следствие установило, что «Тольяттиазот» один из крупнейших в России химкомбинатов, более двух десятилетий находился под контролем организованного преступного сообщества, созданного бывшим «красным директором» завода Владимиром Махлаем
. Преступники выводили на зарубежные офшоры прибыль и наиболее ценные активы завода на десятки миллиардов рублей. В результате только за пять лет функционирования этого ОПС государство недосчиталось 3,5 млрд руб.
При этом преступное сообщество имело четкую системную структуру. Каждое звено специализировалось на каком-либо лицензируемом виде деятельности, будь то банковская, юридическая, регистрационная или оценочная деятельность. Все это помогало реализовывать преступные схемы и значительно усложняло раскрытие преступлений, отметил председатель СК РФ. ОПС Махлая также располагало гигантскими финансовыми ресурсами и разветвленной сетью коррупционных связей.
Важный прорыв в деле произошел в прошлом году, когда Комсомольский районный суд Тольятти признал виновными в хищении 84 млрд руб. Владимира Махлая, его сына, гражданина США Сергея Махлая, экс-гендиректора ТоАЗа Евгения Королева, владельца швейцарской компании Ameropa AG Андреаса Циви и его подчиненного Беата Рупрехта
. Все они много лет скрываются от правосудия за рубежом, поэтому были заочно приговорены к 8-9 годам лишения свободы.
Интересно, что как и знаменитый гангстер Аль Капоне, преступники погорели на налогах. Суды всех инстанций признали доначисления налогов ТоАЗу законным и обоснованным, что стало доказательством вывода прибыли на суде о мошенничестве.
Налоги также помогли разоблачить коррупционную деятельность группировки. В мае прошлого года в аэропорту «Внуково» был задержан глава принадлежащего Сергею Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов
. С тех пор против Попова был выдвинут ряд обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ).
Попов – не просто банкир, в СМИ его часто называют «финансовым мозгом» махлаевского ОПС. Он управлял международной сетью офшоров, проворачивал мошеннические схемы, курировал «черную кассу», откуда прошедшие процедуры отмывания и обналичивания деньги шли в том числе на взятки должностным лицам.
Расследуя дело об ОПС, следователи обнаружили, что в 2015 году Попов по личному поручению Сергея Махлая пытался дать взятку в $1,2 млн судьям Верховного суда РФ за отмену решения предыдущей инстанции по налоговому делу на 161 млн руб.
Расследование преступлений махлаевского ОПС продолжается, на данный момент, по словам Бастрыкина, установлена причастность к ним 15 человек. Некоторые из них, включая Попова, уже арестованы.
Это дело – позитивный пример того, как профессионализм и компетентность следственных органов позволяет раскрывать даже самые сложные и запутанные преступления. Поэтому уверенность, с которой рассказывает о работе своего ведомства Александр Бастрыкин, понятна – какими бы влиятельными и высокопоставленными ни были мошенники и коррупционеры, на всех рано или поздно найдется управа. За этим пристально следят на самом верху.
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Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала
Алексей Напылов
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