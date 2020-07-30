По мнению главы следственного комитета РФ дело «Тольяттиазота» является крупным экономическим преступлением и относится делам особой опасности

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в интервью «Российской газете» рассказал о самых громких и важных расследованиях последних лет.Глава следственного комитета РФ рассказал об особой опасности крупных экономических преступлений на примере дела "Тольяттиазота"Сейчас у всех на слуху арест, вызвавший бурную реакцию местного населения. Больше всего жителей региона интересовало, почему Фургала арестовали сейчас по обвинению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Глава СК РФ объяснил, что такие преступления, как правило, расследуются довольно долго, а для полноценной подготовки расследования необходимо провести серьезнейшую оперативную, аналитическую и следственную работу. Преступления, в которых обвиняют Фургала, не имеют никакого отношения к его деятельности на посту губернатора в последние годы, и каких бы успехов он ни добился в этом качестве, это не может освобождать его от ответственности за тяжкие преступления против личности, совершенные много лет назад.Пока Бастрыкин не может раскрыть всех тайн следствия, но он отметил, что следователям и оперативным сотрудникам хорошо известно об общественном резонансе дела Фургала, поэтому они на сто процентов готовы к тому, что требования к стандартам доказывания в этом процессе будут очень высокими. Последнее слово останется за судом.Еще одно громкое дело, упомянутое Бастрыкиным – коррупционные преступления. Его история примечательна тем, что российским правоохранительным органам удалось добиться экстрадиции Кузнецова из Франции, компенсировать нанесенный им ущерб в 13 млрд руб., а сам он в конце концов признал свою вину.СК РФ обвинил Кузнецова в совершении десяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), девяти по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и трех преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), совершенных в период с 2005 по 2008 год. Следствие установило, что Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с другими должностными лицами правительства Московской области и коммерсантами. За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд руб., а кроме того, совершил растрату еще 2 млрд руб. Находившийся в международном розыске с 2010 года Алексей Кузнецов был задержан во Франции в июле 2013 года.Расследование уголовного дела СК РФ завершил в начале 2019 года, и тогда Кузнецов своей вины не признал. После этого он вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами дела. В ходе этой процедуры позиция обвиняемого резко поменялась: он согласился со всеми предъявленными следователем обвинениями. Басманный районный суд г. Москвы 16 декабря прошлого года приговорил Кузнецова к 14 годам колонии.В рамках расследования этого уголовного дела у Кузнецова в России были арестованы восемь земельных участков, две квартиры и машины. За счет них удалось частично компенсировать многомиллиардный ущерб по делу.Не менее долгим и сложным было дело «Тольяттиазота», возбужденное в 2012 г. Из-за чрезвычайной общественной важности оно с самого начала находилось под личным контролем Бастрыкина.Следствие установило, что «Тольяттиазот» один из крупнейших в России химкомбинатов, более двух десятилетий находился под контролем организованного преступного сообщества, созданного. Преступники выводили на зарубежные офшоры прибыль и наиболее ценные активы завода на десятки миллиардов рублей. В результате только за пять лет функционирования этого ОПС государство недосчиталось 3,5 млрд руб.При этом преступное сообщество имело четкую системную структуру. Каждое звено специализировалось на каком-либо лицензируемом виде деятельности, будь то банковская, юридическая, регистрационная или оценочная деятельность. Все это помогало реализовывать преступные схемы и значительно усложняло раскрытие преступлений, отметил председатель СК РФ. ОПС Махлая также располагало гигантскими финансовыми ресурсами и разветвленной сетью коррупционных связей.Важный прорыв в деле произошел в прошлом году, когда Комсомольский районный суд Тольятти признал виновными в хищении 84 млрд руб.. Все они много лет скрываются от правосудия за рубежом, поэтому были заочно приговорены к 8-9 годам лишения свободы.Интересно, что как и знаменитый гангстер Аль Капоне, преступники погорели на налогах. Суды всех инстанций признали доначисления налогов ТоАЗу законным и обоснованным, что стало доказательством вывода прибыли на суде о мошенничестве.Налоги также помогли разоблачить коррупционную деятельность группировки. В мае прошлого года в аэропорту «Внуково» был задержан. С тех пор против Попова был выдвинут ряд обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ).Попов – не просто банкир, в СМИ его часто называют «финансовым мозгом» махлаевского ОПС. Он управлял международной сетью офшоров, проворачивал мошеннические схемы, курировал «черную кассу», откуда прошедшие процедуры отмывания и обналичивания деньги шли в том числе на взятки должностным лицам.Расследуя дело об ОПС, следователи обнаружили, что в 2015 году Попов по личному поручению Сергея Махлая пытался дать взятку в $1,2 млн судьям Верховного суда РФ за отмену решения предыдущей инстанции по налоговому делу на 161 млн руб.Расследование преступлений махлаевского ОПС продолжается, на данный момент, по словам Бастрыкина, установлена причастность к ним 15 человек. Некоторые из них, включая Попова, уже арестованы.Это дело – позитивный пример того, как профессионализм и компетентность следственных органов позволяет раскрывать даже самые сложные и запутанные преступления. Поэтому уверенность, с которой рассказывает о работе своего ведомства Александр Бастрыкин, понятна – какими бы влиятельными и высокопоставленными ни были мошенники и коррупционеры, на всех рано или поздно найдется управа. За этим пристально следят на самом верху.____________________________________________