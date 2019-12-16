Из «Тольяттиазота» выводят средства через строительство терминала в Тамани

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Проект «Тольяттиазота» по строительству порта в Темрюкском районе Краснодарского края вряд ли будет завершен. По решению суда большинство построек подлежит сносу и передачи в собственность администрации Краснодарского края. Место «Тольяттиазота» уже готовы занять другие компании, занимающиеся погрузочно-разгрузочными работами в портах.Еще в 2014 году прокуратура официально признала объекты «ТоАЗа» в Тамани самостроем, а в ближайшее время договор аренды земельного участка под строительство порта с «ТоАЗом», заключенный в 2003 году будет расторгнут. Причина – многочисленные нарушения и объективная невозможность предприятия выполнить взятые на себя обязательства. Фактически никакие работы в порту Тамани «Тольяттиазот» не ведет уже много лет.Свои существенные замечания относительно положения дел на объекте высказывали и контрольно-надзорные органы. Северо-Кавказское Управление Ростехнадзора провело проверку площадки и выявило массу серьезных нарушений. Состояние основных технических узлов и объектов оценивается как неудовлетворительное, требующее повсеместной замены. Оценку безответственному отношению к правилам строительства и экологической безопасности дало и местное управление Росприроднадзора. Было зафиксировано несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства на стройплощадке.Сегодня в отношении некогда грандиозного проекта «Тольяттиазота», складывается вполне однозначная картина. Ни о какой достройке порта речь уже идти не может. Инфраструктура и здания, построенные с нарушением технологии и без необходимых документов, постепенно разрушаются, так и не начав функционировать. Специалисты уверены, что целесообразнее их уже просто снести и начать строительство заново. Но делать это уже будет другой стивидор, которого выберет новый оператор порта – правительство Краснодарского края.Немногим лучше сегодня обстоят дела и на самом «Тольяттиазоте», какое-то время назад считавшемся самым перспективным и мощным химическим предприятием в стране.Основной проблемой завода является обветшавшее оборудование. Построенные 40 лет назад производственные мощности все эти годы эксплуатировались без какой-либо существенной модернизации. Из-за плохого состояния оборудования и некомпетентного управления завод давно не может выйти на проектные мощности – вместо 3 млн тонн аммиака и 1 млн тонн карбамида в год «ТоАЗ» едва выпускает в среднем 2,5 млн и 600 тыс. соответственно.Общую негативную картину дополняют регулярные ЧП, происходящие на «ТоАЗе». Только за последние годы произошло несколько крупных аварий. В январе 2016 года по вине непрофессиональной организации «Кросс», привлеченной для выполнения спецработ, произошла разгерметизация задвижки трубопровода в цехе транспортировки и подготовки аммиака №13. В 2017 году аварийная ситуация возникла на конверторе метана в цехе №3 из-за резкого повышения температуры. В октябре 2018 года произошел взрыв печи риформинга на агрегате аммиака №4. Тогда причиной взрыва 3000 кубических метров природного газа стал ряд системных факторов. 28 октября 2019 года, прямо во время проведения внеплановой проверки федеральной комиссии центрального аппарата Ростехнадзора произошло возгорание на агрегате аммиака №3. Агрегат был экстренно остановлен для срочного ремонта.Стоит отдельно отметить отношение действующего руководства к соблюдению норм промышленной безопасности. Сегодня заводомпоставлен управлять, который до прихода на «Тольяттиазот» руководящих должностей не занимал. Вместо регулярного освидетельствования оборудования, прохождения экспертиз промбезопасности и устранения обнаруженных недостатков, Межеедов пошел по пути налаживания тесных связей с руководством местного Ростехнадзора. Получая регулярно через аффилированные «ТоАЗу» компании внушительные «премии», руководство РТН закрывало глаза на недочеты, годами оставляя без внимания тяжелейшую ситуацию на химическом гиганте, подвергая опасности работников предприятия и жителей Тольятти. Руководство завода, при молчаливом согласии местного Ростехнадзора, вместо поддержания стабильной и безопасной работы оборудования и его своевременного обновления предпочитает выплачивать символические, по меркам многомиллиардной выручки завода, штрафы.Финансовые показатели «Тольяттиазота» также говорят о его плохом руководстве. За 3 квартала этого года по сравнению с тем же периодом 2018 года при незначительно выросшей выручке себестоимость продаж увеличилась почти на миллиард рублей. Затраты на продажи растут быстрее самих продаж. Коммерческие расходы выросли еще сильнее – на 1,5 млрд рублей. Это при том, что валовая прибыль упала на 1,1 млрд рублей, чистая прибыль упала на 2,4 млрд рублей, а прибыль до налогообложения сократилась вообще на 3 млрд. По итогам третьего квартала коллектив впервые остался без регулярной премии. Огромные потери – вот главный итог недолгой, но провальной работы на посту гендиректора Дмитрия Межеедова.Все это приводит к однозначному выводу., действуя руками нанятого ими нового генерального директора, используют завод исключительно в качестве канала по выводу и присвоению огромных средств за рубеж через специально созданную сеть офшоров. Основной поток идет через швейцарскую компанию Ameropa AG, которой владеет. С помощью этого посредника незаконно выводится значительная часть средств завода: экспортная цена на продукцию, отгружаемую с завода, существенно занижается, а затем продукция перепродается по рыночным ценам. Сотни миллионов рублей выводятся мошенническим образом через систему фрахта, когда суда для отправки продукции завода покупателям фрахтуются по завышенным расценкам через подставные фирмы, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях. Используются и фиктивные строительные подряды – заключаются договора с подставными компаниями, близкими руководству «ТоАЗа», им платятся огромные авансы, которые закрываются фиктивными актами за невыполненные работы. Незаконно выводятся деньги и через закупки оборудования по завышенным ценам через аффилированные с Махлаями фирмы. Вместо дорогостоящего европейского оборудования приобретается дешевое, некачественное и несертифицированное китайское, которое поступает на завод. И это оборудование зачастую становится причиной серьезных аварий на производстве.Таким каналом вывод средств, скорее всего, был задуман и проект строительства порта в Тамани. Инвестиционный проект, некогда оцениваемый в 300 млн долларов США, стал большим мыльным пузырем и еще одним способом перекачки огромных денег из России в карманы Махлаев. То есть доводить до окончания проект, запускать его в эксплуатацию, изначально и не планировалось, сегодня это стало очевидным.