Арбитражный суд Самарской области ввел на предприятии ООО «Томет» процедуру наблюдения

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В ближайшее время с коррупцией, мошенничеством и социальным шантажом в ООО «Томет» может быть покончено. Арбитражный суд Самарской области ввел на предприятии процедуру наблюдения, арбитражным управляющим назначен Анатолий Селищев. Теперь производитель метанола сможет спокойно продолжить работу и выплачивать зарплату своим рабочим, ожидая нового собственника, - сообщает ТЛТПравда.

«Томет» оказался разменной монетой в грязной игре своих владельцев, беглых олигархов Махлаев и их швейцарского партнера Эндрю Циви. Они также владеют контрольным пакетом ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших предприятий в регионе. В прошлом году Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил Махлаев, Циви и еще нескольких их сообщников к реальным срокам тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере, а также обязал вернуть 77 млрд руб. ТоАЗу и 10 млрд руб. – «Уралхиму», миноритарному акционеру химкомбината.

«Томет» был создан Махлаями как хранилище незаконно и за бесценок выведенных из ТоАЗа активов. Более 10 лет назад туда тайком от остальных акционеров были выведены самый новый и исправный агрегат аммиака и все производство метанола.

После осуждения Махлаи и Циви предприняли титанические усилия, чтобы не возвращать похищенное ТоАЗу и его акционерам. Еще с начала текущего года они начали искусственно нагружать «Томет» долгами и в сентябре ТоАЗ подал иск о признании «Томета» банкротом. В случае удовлетворения их иска Махлаи бы просто ликвидировали «Томет», растащили все его активы по своей международной сети офшоров, а рабочих просто выгнали бы на улицу, попутно обвинив во всем «Уралхим».

Но «Уралхим» тоже обратился в суд с иском о банкротстве «Томета». В итоге Арбитражный суд удовлетворил именно его, отказав Махлаям, и ввел на ТоАЗе процедуру наблюдения. Теперь предприятие, которое владельцы хотели обанкротить и распродать по частям, сможет нормально работать, продавать продукцию и проводить финансовое оздоровление после всего, что успели натворить Махлаи и Циви. Счета предприятия разблокированы, рабочие могут нормально получать зарплату. Что особенно интересно, когда один из банков, обслуживающих «Томет», согласился разблокировать его счета еще до решения суда, чтобы рабочие смогли получать зарплату, генеральный директор Владимир Чабров отказался что-либо выплачивать, и продолжил делать вид, что рабочие не получали зарплату из-за «Уралхима». Все дело в том, что по плану Махлаев банкротство должно было происходить под контролем ТоАЗа, которым руководит их ставленник Дмитрий Межеедов. Чабров полностью подчиняется Межеедову, и, если тот сказал не платить зарплату, он и не будет ее выплачивать.

В результате решением суда оказались довольны все, кроме Махлаев и их сообщников. Махлаям очень сильно не понравилось, что им не дали под прикрытием информационной дымовой завесы переложить похищенные активы из одного кармана в другой, и теперь заявляют о намерении «обжаловать решение суда». Разумеется, в оздоровлении и нормальном развитии «Томета», обеспечении социальных гарантий его рабочим эти люди заинтересованы в последнюю очередь.

Зато экспертное сообщество, напротив, приветствует решение Арбитражного суда. «Очевидно, что «Томету» необходим новый собственник, который наладит на предприятии эффективное производство, повысит прозрачность финансовой деятельности, наведёт порядок в продажах, будет заботиться о предприятии, а не о выкачивании из него денег всеми способами. Избавление «Томета» от гнета Махлаев и финансовое оздоровление предприятия благотворно повлияет на обстановку в регионе — работники будут получать деньги за труд, а казна — полноценные налоги», – написал в своем Telegram-канале известный экономист Никита Кричевский.

Действительно, исполнительное производство решит проблему искусственного долгового бремени, которым нагрузили «Томет» Махлаи, отсечет роившиеся вокруг предприятия «серые» фирмы, выкачивавшие из него прибыль, и успокоит социальную обстановку. Возрастут и налоговые отчисления в бюджет, которые «Томет» постоянно недоплачивал из-за искусственного занижения прибыли. Когда исполнительное производство будет завершено, предприятие получит нового инвестора, который сможет по-настоящему заняться его развитием, а не использовать в мошеннических и коррупционных схемах.

При этом, по результатам анализа ситуации в «Томете», отчет о которой должен подготовить арбитражный управляющий, к гендиректору предприятия Владимиру Чаброву у правоохранительных органов могут возникнуть вопросы. По имеющейся информации, Чабров незаконно выводил деньги «Томета» в офшоры Махлаев", - сообщает ТЛТПравда.

Фото: Википедия