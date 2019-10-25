«Тольяттиазот»: новый кредит на 1 млрд руб в «Тольяттихимбанке»
25 октября 2019 08:33
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Напомним, что 5 июля Комсомольский районный суд вынес приговор совладельцам ТоАЗа Владимиру и Сергею Махлаям, экс-гендиректору Евгению Королеву, а также их швейцарским сообщникам Андреасу Циви и Беату Рупрехту, заочно приговорив их реальным тюремным срокам за мошенничество в составе организованной преступной группы, нанесшее ущерб заводу и его акционерам в 87 млрд руб.
Продолжавшееся полтора года судебное следствие вскрыло шокирующую правду о ситуации на заводе: по словам бывшего топ-менеджера, у предприятия систематически не хватало денег не только на модернизацию и ремонт производственных мощностей, но даже на закупку сырья. Как это возможно? Ведь даже при том, что на заводе десятилетиями действовала мошенническая схема с продажей продукцией по заниженной цене аффилированному с мажоритарными акционерами ТоАЗа швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, предприятие должно было получать миллиарды рублей прибыли.
Но в действительности якобы прибыльное предприятие постоянно брало кредиты в «Тольяттихимбанке» на обеспечение текущих расходов, закупку сырья и оборудования. Ежегодно суммы таких кредитов исчислялись сотнями миллионов рублей. В письмах Рупрехту об открытии аккредитивов в 2007, 2008, 2009 годах работники ТоАЗа неоднократно указывали на нехватку средств даже на самые базовые нужды.
Дело в том, что прибыль, которую показывал ТоАЗ в отчетах, во многом была «бумажной». Денежные средства, поступавшие от Nitrochem в качестве оплаты, аккумулировались на счетах в принадлежащем Махлаю «Тольяттихимбанке». Дальше члены преступной группы распоряжались деньгами по своему усмотрению: выплачивали сами себе вознаграждения за работу в совете директоров, обеспечивали роскошную жизнь в Лондоне экс-гендиректора Королева, официально находящегося в служебной командировке с января 2013 года, выдавали кредиты ТоАЗу его же деньгами и так далее. То есть, завод не только не имел никакой возможности распоряжаться собственной прибылью, но и вынужден был брать в долг фактически у самого себя, выплачивая проценты кредитной организации Сергея Махлая. С интересами предприятия и его акционеров такая схема не имеет ничего общего.
Новый кредитный договор с «Тольяттихимбанком» – одновременно наглядный пример данной схемы в действии, а также доказательство того, что деньги с ТоАЗа продолжают выводиться преступным способом даже после осуждения авторов мошеннической схемы. Напомним, что весной текущего года ТоАЗ сообщил о росте прибыли по РСБУ за прошлый год в 8 раз – до 7 млрд руб. Но тем не менее, на заводе почему-то снова нет денег на поддержание текущей деятельности. В связи с этим совет директоров ТоАЗа 10 октября единогласно проголосовал за взятие очередного кредита в «Тольяттихимбанке» на срок от 24 сентября 2019 года до 15 января следующего года на сумму в 1 млрд руб.
Особенно показательны условия, на которых кредитует свое предприятие Сергей Махлай – с 24 сентября по 31 октября – 5,5% годовых, с 1 ноября по 15 января – 9%. Эти проценты – «штраф», которое предприятие платит за право быть обворованным собственными мажоритарными акционерами. Наверное, в мировой практике такое случается нечасто – воры, застуканные с поличным, не только упорно настаивают на своей абсолютной невиновности, но продолжают самозабвенно воровать и дальше.
Тем временем, бывший председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов по решению суда с 31 мая 2019 года продолжает находиться в СИЗО. Он был арестован в рамках нового уголовного дела, возбужденного СКР 16 мая 2019 года по ч. 3 ст. 210 УК РФ – организация преступного сообщества или участие в нем.
Попов, по версии следствия, возглавлял финансовое звено преступной группировки, которое обеспечивало денежную базу для совершения и сокрытия преступлений Махлаевской ОПГ. Финансовое звено ОПГ занималось отмыванием и обналичиванием похищенных денежных средств, держало «черную кассу» для коррупционного прикрытия всего этого нелегального бизнеса. Для вывода денег за границу использовалась разветвленная сеть офшорных компаний различных юрисдикций, также контролируемых Поповым. Выведенную прибыль участники ОПГ размещали на депозитах этих офшорных компаний в «Тольяттихимбанке» под высокие процентные ставки, приобретались векселя АКБ «Тольяттихимбанк» с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег. А до ТоАЗа его же собственные денежные средства доходили лишь в виде кредитов «Тольяттихимбанка», то есть он должен был возвращать банку свои собственные деньги, да еще с процентами.
Теперь, на допросах в СИЗО Попов, вероятнее всего, в деталях рассказывает следствию о функционировании этой финансовой схемы. Впрочем, владелец «Тольяттихимбанка» Сергей Махлай уже наверняка открестился от своего недавнего подельника Попова. Во всяком случае, уже сейчас очевидно, что дальнейшую судьбу своего банка он уже не связывает с именем Александра Попова, полномочия которого Махлай прекратил в связи с тем, что из тюрьмы Попов не может руководить банком. С 14 октября в ТХБ новый руководитель – Андрей Дроботов, который ранее занимал должность заместителя председателя правления «Тольятхимбанка».
Дроботов является многолетним соратником Попова по организации и, вероятно, как и Попов, знает все ходы–выходы. Во многом именно поэтому его и назначили на место севшего Попова. Впрочем, сколько Дроботов пробудет на свободе – этого пока никто не может сказать.
По материалам:
https://www.kommersant.ru/doc/3990922
https://pravo.ru/news/212013/
https://www.rbc.ru/society/03/06/2019/5cf4c4809a79472d33ae6198
https://lenta.ru/articles/2019/06/06/toaz/
TLTgorod
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