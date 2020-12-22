В регионы, включая Самарскую область, России пришел аномальный холод

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Синоптики предсказали аномальную погоду в течение недели.

Несколько регионов России на этой неделе будут особенно холодными. Это касается жителей Саратовской, Самарской и Оренбургской области. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на Волге в течение недели будет на 6-8 градусов ниже нормы, а в пятницу – на 3,5 градусов ниже нормы, пишет ФедералПресс.

«Даже экстренное предупреждение выпустили: в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях температура с 21 по 24 декабря даже на 9 градусов ниже нормы», – сообщил Вильфанд.+

А вот в Северо-Западном федеральном округе будет аномально тепло: ожидается, что столбик термометра будет выше нормы на 5-8 градусов, сообщает ТАСС.