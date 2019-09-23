В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России
23 сентября 2019 11:21
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В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю. Об этом 23 сентября рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По ее словам, среднесуточная температура составит всего 6–7 градусов. Это ниже климатической нормы и характерно для октября.
Так, в понедельник в центральных областях столбики термометров покажут от +6 до +13 градусов. Ночью 24 и 25 сентября ночью ожидаются заморозки до –3.
На севере Центрального округа возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, пишет «Российская газета». До конца недели погода существенно не изменится.
Значительное похолодание, дожди с мокрым снегом возможны в понедельник в Татарстане. При этом ветер усилится до 16–21 м/с.
Заморозки придут и в южные районы. В Карачаево-Черкесии, Ростовской и Волгоградской областях ночью до –3 градусов. Дожди и сильные ветра до 23 м/с ожидаются в Приморье и Магаданской области.
Теплее станет только к следующим выходным. Однако среднесуточные значения будут ниже нормы на 4–5 градусов, пишут "Известия".
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