Самарцев просят сдавать крышки от пластиковых бутылок
29 января 2020 11:58
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В прошлом году ее партнером стал "мусорный" региональный оператор "ЭкоСтройРесурс", который устанавливает в губернии специальные ящики для сбора пластиковых крышек от бутылок.
Любой желающий может выбросить в такой контейнер свои крышки. Затем их отправляют на переработку, а полученные от этого средства передают нуждающимся детям, в фонд "Волонтёры в помощь детям-сиротам". Деньги тратят на приобретение инвалидных колясок и другой реабилитационной техники для ребят с ограниченными возможностями из приемных семей.
Положить в контейнер можно любые вымытые (лучше с моющим средством) крышки с маркировкой 02, HDPE, PE-HD: низкие и высокие рифленые (от воды, газировки), от 5-литровых бутылок, от напитка "Имунеле", от питьевых йогуртов. Если внутри крышечки есть вкладыш, его нужно вытащить.
Нельзя сдавать пластиковые кольца, на которые навинчиваются крышки (горлышки бутылок), а также спорт-капы (они состоят из нескольких видов пластика) и крышки от 19-литровых бутылок, пишет Самру.ру.
Адреса контейнеров "Добрые крышечки"
Самара
Главный офис «ЭкоСтройРесурс» (Сердобская, 8)
Самарский университет (ул. Московское шоссе, 34 )
Станция переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156)
МБДОУ Детский сад №1 (мкр. Крутые ключи, 34)
Самарская Губернская Дума (ул. Молодогвардейская,187)
Дума г.о. Самара (ул. Куйбышева, 124)
МБОУ Школа №145 (пер. Долотный, 4)
МБОУ Школа №87 (ул. Партизанская, 208)
ГБОУ «Школа интернат №117» (ул.Майская, 49)
Магазин без упаковки «ZEROWASTER» (пр. Ленина, 1)
Безенчукский район
Администрация муниципального района Безенчукский Самарской области – (пгт. Безенчук, ул. Советская, 54)
Новокуйбышевск
УК «Новоградсервис» (ул. Островского, 17А)
Нефтегорск
ГБОУ СОШ №3 (ул. Нефтяников, 35)
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