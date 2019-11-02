В Самарской области ноябрь ожидают чуть теплее обычного
2 ноября 2019 12:28
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Специалисты Приволжского УГМС сообщили прогноз погоды на ноябрь 2019 года по своей территории.
По сведению гидрометцентра России, средняя за месяц температура воздуха ожидается -1,4...-3,1°С, что на 0,6-1,2°С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, пишет TLTgorod.
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