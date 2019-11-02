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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области ноябрь ожидают чуть теплее обычного

2 ноября 2019 12:28
105
В Самарской области ноябрь ожидают чуть теплее обычного
Месячное количество осадков предполагается около нормы.

Специалисты Приволжского УГМС сообщили прогноз погоды на ноябрь 2019 года по своей территории.
По сведению гидрометцентра России, средняя за месяц температура воздуха ожидается -1,4...-3,1°С, что на 0,6-1,2°С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, пишет TLTgorod.
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