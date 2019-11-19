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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жителей Самарской области ждет мороз до -15 градусов

19 ноября 2019 10:49
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Жителей Самарской области ждет мороз до -15 градусов
В ночь на среду, 20 ноября, столбик термометра стремительно начнет опускаться.

В Самарской области синоптики "Приволжского УГМС" прогнозируют сильное похолодание уже в середине недели, 20 ноября.

"В понедельник, 18 ноября, и во вторник, 19 ноября, еще будет держаться теплая погода. Днем ожидается до 5 градусов тепла, ночью столбик термометра будет опускаться до -5 градусов. Ожидается дождь и мокрый снег, возможен туман", - сообщают синоптики 63 региона.

В ночь на среду, 20 ноября, столбик термометра стремительно начнет опускаться, ожидается похолодание до - 15 градусов. Днем самарцам тоже стоит одеться потеплее, столбик термометра будет колебаться между отметками -6...-11 градусов. Специалисты прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, сообщает ГТРК "Самара".
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Комментарии



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