В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Самаре отремонтировали уже 398 кровель
10 июля 2019 18:15
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Напомним, минувшей зимой и весной было зарегистрировано масштабное количество обращений жителей относительно состояния и, в частности, содержания кровель. В основном они касались: несвоевременности очистки управляющими организациями крыш от снега и наледи; частичной расчистки (только по периметру) при необходимости выполнения работ по всей площади кровель; протечек во время оттепели, а также разрушения элементов крыш.
По поручению главы города Елены Лапушкиной была проведена инвентаризация («дефектовка») кровель во взаимодействии профильного департамента и районных властей с управляющими компаниями.
В рамках подготовки к зимнему периоду 2019-2020 годов запланировано провести ремонт 1310 кровель многоквартирных домов: капитальный (замена всей кровли и стропильной системы) либо текущий (латание дыр, замена отдельных элементов кровельной конструкции, слоя покрытия и т. п.).
«Из всего объема по статье «текущий ремонт» приведут в порядок 750 крыш, на которых в предыдущем сезоне не было зафиксировано протечек, но такая потенциальная вероятность существует, если не сделать ремонт. Также в перечень объектов ремонта внесены 449 крыш, которые протекали или были повреждены в результате неграмотной расчистки снега и наледи зимой. Еще 81 кровлю запланировано отремонтировать капитально по плану Фонда капитального ремонта – сейчас часть подрядчиков уже определена, по ряду домов идет процедура торгов», - пояснил заместитель руководителя Управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Мухранов.
На сегодняшний день ремонт поврежденных кровель выполнен на 44.5%, текущий ремонт остальных крыш – на 24,3% - всего привели в порядок 398 крыш.
Кроме того, были полностью восстановлены 13 кровель (в том числе с привлечением средств городского бюджета), обрушившихся в зимний период 2018-2019 годов.
Оособое внимание обращается на состояние крыш ветхих домов 6 и 7 категорий как в исторической части города, так и в периферийных районах. После «дефектовки» потенциально опасные крыши были учтены при формировании плана работ по текущему ремонту, а также признана необходимость отремонтировать капитально еще 17 кровель – относительно них сейчас прорабатывается вопрос по выделению финансирования.
Глава города на рабочем совещании, прошедшем на этой неделе, заострила внимание на том, что главам районных администраций необходимо активнее общаться с управляющими компаниями, не ослабляя контроль.
Контрольные мероприятия проводятся в ежедневном режиме с предоставлением отчетной документации. Кроме того, разбор результатов выполнения первостепенных задач включается в повестку еженедельного совещания под председательством Первого заместителя главы города Владимира Василенко, которое проводится в профильном департаменте с участием специалистов сферы ЖКХ, в том числе управляющих организаций. Также вопросы ремонта кровель обсуждаются в рамках заседаний городского штаба по подготовке к зиме.
Отметим, что сами работы и приемка выполняются с учетом мнения жителей. Так, активисты дома № 117 по ул. Мориса Тореза рассказали, что новой управляющей компанией довольны – начатый ремонт крыши площадью 840 кв. м специалисты обязались завершить в течение трех недель.
«До ноября прошлого года дом был в управлении компании «ЖКС». У нас были большие протечки, из-за которых в негодность приходили даже полы. Компания практически бездействовала. С 1 ноября 2018 года мы выбрали другую управляющую организацию. Несмотря на то, что прошедшая зима была куда более снежной, нашу скатную крышу чистили полностью не менее 9 раз. И сейчас организован ремонт», - рассказала старшая по дому № 117 по ул. Мориса Тореза Людмила Ляпинскова.
«Благодаря инициативной группе жителей и смене управляющей компании проблемы решаются оперативно. Жители неоднократно наблюдали, как крыши всех домов в микрорайоне вместе с бригадой чистил лично директор новой управляющей компании. Мы постоянно делали обходы», - добавила управляющий микрорайоном № 13 Советского района Самары Татьяна Китаева.
По данным управляющей компании, в последний раз крышу ремонтировали в 2014 году. При ее исследовании обнаружилось, что вентиляция конька оборудована неправильно, фановые трубы были срезаны и не выведены за пределы чердака. А предыдущей управляющей компанией при очистке использовались острые инструменты – ломы, скребки, из-за чего на кровле образовались пробоины.
По вышеуказанному адресу сейчас ведутся мероприятия, способствующие уменьшению теплового режима на чердаке (вывод фановых труб на кровлю). В дальнейшем это позволит минимизировать образование наледи и, следовательно, количество очисток крыши.
Также в районе в многоквартирных домах идут работы по утеплению розливов, открытию слуховых окон, замене желобов свесов, поврежденных участков шиферных, металлических и мягких кровель.
Сегодня контрольный объезд включал и другие адреса, где в настоящее время работают специализированные подрядные организации.
На ул. Советской Армии, 4 кровля мягкая. В рамках ремонта производится ее заливка по современной технологии.
«Мастичная крыша у нас с осени прошлого года. В двух квартирах были незначительные протечки. Весной была подана заявка. Отреагировали на нее быстро. Закупили материал и теперь чинят», - отметила старшая по дому № 4 по ул. Советской Армии Татьяна Ермолаева.
«Мастичная технология – относительно новая, имеет ряд преимуществ. Она применяется на всех мягких кровлях домов в нашем обслуживании. Мастика проникает в микротрещины, пробоины, которые закрываются единым полотном без швов, стыков. Более того, такое покрытие без резкого запаха, устойчиво к ультрафиолету. Большого количества персонала для работ не требуется – за сутки можно покрыть 1 тысячу квадратных метров, что невозможно при использовании старых технологий. Всего для ремонта 18 кровель задействовано 16 человек, из которых 8 – альпинисты. Срок гарантии на мягкую кровлю – 5 лет», - подчеркнул руководитель управляющей организации «Ассоциация управляющих компаний» Павел Гордиевский.
В ходе подготовки к зиме не только восстанавливают кровли.
Большой объем задач возложен на энергетиков («Предприятие тепловых сетей», «Волгатеплоснаб»), а также МП «Инженерная служба». Работы ведутся в соответствии с графиком. Так, готовность котельных к работе в осенне-зимний период составляет уже 53%. Работы на теплосетях выполнены на 49%, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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