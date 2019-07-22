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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В митрансе рассказали о сроках открытия движения по Фрунзенскому мосту

22 июля 2019 22:06
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Движение по новому Фрунзенскому мосту планируется открыть этой осенью.
Как заявили представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области движение по новому Фрунзенскому мосту планируется открыть этой осенью. При своевременном финансировании это должно произойти в сентябре – октябре, передает samarskie-voditeli.ru.

Чиновники пояснили, что сроки выполнения работ зависят от финансирования из федерального бюджета. Так, в 2016 и 2017 году недофинансирование составило 4 млрд рублей.

Фрунзенский мостовой переход начали строить в конце 2015 года. Запланированный срок сдачи – конец 2019 года. Объект состоит из моста через реку Самару, озеро Банное и транспортных развязок на улицах Шоссейной и Фрунзе.

 
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Комментарии



Благоустройство региона
22 июля 2019  22:06
Движение по новому Фрунзенскому мосту планируется открыть этой осенью.
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