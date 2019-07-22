В митрансе рассказали о сроках открытия движения по Фрунзенскому мосту

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Чиновники пояснили, что сроки выполнения работ зависят от финансирования из федерального бюджета. Так, в 2016 и 2017 году недофинансирование составило 4 млрд рублей.Фрунзенский мостовой переход начали строить в конце 2015 года. Запланированный срок сдачи – конец 2019 года. Объект состоит из моста через реку Самару, озеро Банное и транспортных развязок на улицах Шоссейной и Фрунзе.