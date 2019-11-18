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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области начались работы по строительству нового моста через Волгу в районе села Климовка

18 ноября 2019 20:18
319
По планам мост должен быть построен к 2024 году.
В Самарской области начались работы по строительству нового моста через Волгу в районе села Климовка, передает samarskie-voditeli.ru.

По планам мост должен быть построен к 2024 году.

Из ролика самарского видеоблогера стало известно, что рабочие обустраивают подъездные дороги.

Официально о старте работ было объявлено в середине октября этого года. Именно тогда было подписано соглашение с хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти». Проезд по новому мосту будет платным. Его длина составит 3,7 км. Это будет четырехполосный мост. Также к мосту построят дорогу. 


Фото:   samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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