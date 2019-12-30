В Самаре в рамках национального проекта открылся ещё один новый детский сад
30 декабря 2019 15:12
150
В этом году в Самарской области в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и областных программ открылись 21 новых детских садов, среди них вновь построенные, капитально отремонтированные, возвращенные в систему. Более 3,3 тысяч ребят теперь смогут получать дошкольное образование в современных условиях.
Тёплые слова поздравлений от губернатора Дмитрия Азарова и подарок в виде мультимедийного оборудования юным воспитанникам детского сада, расположенного на ул. Ново-Вокзальная, передал первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Жители Промышленного района Самары долго ждали этого события. Теперь здесь созданы все условия для развития ребят. Каждый четвёртый воспитанник этого детского сада — ясельного возраста. Всего его будут посещать 240 ребят.
Виктор Кудряшов: «Нацпроект «Демография» является самым комплексным из всех национальных проектов. В него входит программа стимулирования рождаемости, меры поддержки семей с детьми и проекты, связанные со строительством и развитием инфраструктуры детства. Это касается и открытия детских садов. 40 лет назад на этом месте уже открывалось дошкольное учреждение, однако более 20 лет оно не использовалось по назначению. По инициативе Дмитрия Игоревича Азарова, когда он был мэром города, здание было возвращено в систему дошкольного образования. Сегодня мы увидели современное и прекрасно оснащённое учреждение. Детский сад — это не просто место, где ребёнок проводит время, пока родители заняты. Это страна детства, где царят радость от новых открытий, веселье от общения. Уверен, что педагоги создадут все условия для всестороннего развития своих юных воспитанников, и в этих гостеприимных стенах деток всегда будут встречать тепло, добро и понимание», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
30 декабря 2019 15:12
В понедельник, 30 декабря, состоялось торжественное открытие детского сада «Город детства» в Промышленном районе Самары. Благоустройство региона
149
28 декабря 2019 14:12
Родители детей поблагодарили Дмитрия Азарова за современный детский сад, который стал частью единого образовательного центра. Благоустройство региона
431
26 декабря 2019 16:38
Реконструкция должна улучшить экологическую обстановку в городе, а также способствовать развитию сети водоотведения. Благоустройство региона
387
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
83
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
99
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
482
Всё в Дом
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
80
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
140
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
444
ЖКХ
30 декабря 2019 14:35
В случае возникновения перебоев в электроснабжении потребители Самарской области могут обратиться в ССК по номеру горячей линии. ЖКХ
113
30 декабря 2019 10:48
В предпраздничные дни, когда большинство россиян готовятся к встрече Нового года, чаще всего засоряется канализация. ЖКХ
165
28 декабря 2019 18:25
В январе 2020 года крупнейшее коммунальное предприятие Сызрани — МУП «ЖЭС» рискует войти в процедуру конкурсного производства. ЖКХ
433
Экология
30 декабря 2019 13:19
В Самаре подвели итоги благотворительной акции «Сдай макулатуру – помоги малышу». Экология
131
29 декабря 2019 12:53
Также документ предусматривает введение экологического сбора с предприятий, которые наносят вред окружающей среде. Экология
394
28 декабря 2019 10:59
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности». Экология
364
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
671
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
779
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
424
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1260
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
937
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
865
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
505
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
905
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
926
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1180
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2288
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2802
Мероприятия