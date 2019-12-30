В Самаре в рамках национального проекта открылся ещё один новый детский сад

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В этом году в Самарской области в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России, и областных программ открылись 21 новых детских садов, среди них вновь построенные, капитально отремонтированные, возвращенные в систему. Более 3,3 тысяч ребят теперь смогут получать дошкольное образование в современных условиях.Тёплые слова поздравлений от губернатораи подарок в виде мультимедийного оборудования юным воспитанникам детского сада, расположенного на ул. Ново-Вокзальная, передал первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской областиЖители Промышленного района Самары долго ждали этого события. Теперь здесь созданы все условия для развития ребят. Каждый четвёртый воспитанник этого детского сада — ясельного возраста. Всего его будут посещать 240 ребят.Виктор Кудряшов: «Нацпроект «Демография» является самым комплексным из всех национальных проектов. В него входит программа стимулирования рождаемости, меры поддержки семей с детьми и проекты, связанные со строительством и развитием инфраструктуры детства. Это касается и открытия детских садов. 40 лет назад на этом месте уже открывалось дошкольное учреждение, однако более 20 лет оно не использовалось по назначению. По инициативе Дмитрия Игоревича Азарова, когда он был мэром города, здание было возвращено в систему дошкольного образования. Сегодня мы увидели современное и прекрасно оснащённое учреждение. Детский сад — это не просто место, где ребёнок проводит время, пока родители заняты. Это страна детства, где царят радость от новых открытий, веселье от общения. Уверен, что педагоги создадут все условия для всестороннего развития своих юных воспитанников, и в этих гостеприимных стенах деток всегда будут встречать тепло, добро и понимание», передает пресс-служба облправительства.