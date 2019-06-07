В Самаре продлено ограничение движения транспорта в центре города
7 июня 2019 18:41
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Движение ограничивается по следующим участкам:
- по ул. Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до ул. Комсомольская;
- по ул. Комсомольская от ул. Молодогвардейская до дома № 74 по ул. Комсомольская;
- по нечетной стороне ул. Комсомольская в границах пересечения с ул. Чапаевская;
- по ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Фрунзе.
Также движение транспорта с 06.00 08 июня 2019 года до 24.00 15 августа 2019 года будет ограничено на участке по ул. Степана Разина от ул. Крупской до ул. Князя Григория Засекина.
С временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложении.
Кроме того, с 06.00 08 июня 2019 года до 24.00 15 августа 2019 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 5д, 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199) будет следовать по скорректированной схеме, передает пресс-служба горадминистрации.
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