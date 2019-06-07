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В Самаре продлено ограничение движения транспорта в центре города

7 июня 2019 18:41
97
В связи со строительством инженерных сетей.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с необходимостью продолжения строительства инженерных сетей и восстановления благоустройства на территории города Самары ограничение движение транспорта в историческом центра города, которое действовало с 06.00 14 сентября 2018 года, продлено до 24.00 15 августа 2019 года.

Движение ограничивается по следующим участкам:

- по ул. Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до ул. Комсомольская;
- по ул. Комсомольская от ул. Молодогвардейская до дома № 74 по ул. Комсомольская;
- по нечетной стороне ул. Комсомольская в границах пересечения с ул. Чапаевская;
- по ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Фрунзе.

Также движение транспорта с 06.00 08 июня 2019 года до 24.00 15 августа 2019 года будет ограничено на участке по ул. Степана Разина от ул. Крупской до ул. Князя Григория Засекина.

С временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложении.

Кроме того, с 06.00 08 июня 2019 года до 24.00 15 августа 2019 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 5д, 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199) будет следовать по скорректированной схеме, передает пресс-служба горадминистрации.

 
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