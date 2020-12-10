В Самаре благоустроят двор на пересечении ул. Мяги и Партизанской

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Еще один двор в Железнодорожном районе Самары будет обновлен в рамках программы «Комфортная городская среда». Это стало возможным, благодаря содействию депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Парламентарию удалось добиться перевода земельного участка из федеральной в муниципальную собственность.

Напомним, что еще год назад жители Железнодорожного района Самары просили Александра Хинштейна помочь с передачей земельного участка во дворе домов на пересечении ул. Мяги и Партизанской, принадлежащего «Росгвардии», в ведение муниципалитета. Люди опасались, что там развернется очередное строительство.

И, действительно, ранее на данном земельном участке планировалось возведение жилья для воинской части Росгвардии, однако в связи с расформированием бригады эта потребность отпала, сообщается на сайте Хинштейна.

«Такое строительство невозможно в связи с нахождением участка на внутренней территории с плотной застройкой, что чревато активным противодействием жителей и ростом социальной напряженности. Участок для нужд Росгвардии не используется и находится в неблагоустроенном состоянии. Потребностей в его освоении не имеется», — аргументировал свою позицию Александр Хинштейн в письме главе Росгвардии Виктору Золотову. И получил согласие на передачу участка в ведение Самары.

На днях депутат получил ответ из территориального управления «Росимущества» о том, что участок передан городу.

«Наказ выполнен, участок передан городу под благоустройство, о чем также договорились с главой Самары Еленой Лапушкиной», — прокомментировал Александр Хинштейн на свой странице в твиттере.

«Главное сделали – получили землю. Теперь можно планировать работы. Люди предложили свое видение благоустройства дворовой территории. До конца года в контакте с жителями будем дорабатывать проект благоустройства, и в будущем году, надеюсь, начнем работы», — прокомментировал глава Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара Вадим Тюнин.