В 2020 году в Самарском районе благоустроят 5 дворов по программе "Комфортная городская среда"

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На улице Степана Разина, 44 в этом году оборудуют новый детский городок на специальном антитравматическом покрытии. Во дворе будут установлены лавочки и столы для чаепитий и настольных игр. Дополнительно будет произведен демонтаж старого игрового оборудования, реставрация кирпичного ограждения и новые пешеходные дорожки.Порядок наведут и во дворе на Комсомольской, 5. Из-за особенностей природного ландшафта после дождя или таяния снега, здесь скапливается вода с верхних кварталов. Чтобы осадки не разрушали двор, там изменят уклон тротуара. Для комфорта жителей будут установлены поручни для безопасного спуска.Благоустроят в этом году и двор на Ленинградской, 7. Здесь озеленят газоны, приведут в порядок деревья, установят вазоны, лавочки и урны. Также, будут выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов.Новый зеленый скверик должен появится и во дворе на Алексея Толстого, 87. Планируются работы по завозу грунта, высадке туй и сосны. Будут установлены новые лавочки и урны, передает пресс-служба горадминистрации.