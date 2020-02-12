У памятника погибшим военным шофёрам в Самаре начали демонтировать незаконные строения
12 февраля 2020 18:56
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"Уже на третий день после моего обращения к Елене Лапушкиной незаконные строения (арка, вывеска кафе) у памятника погибшим военным шофёрам - демонтированы" - сообщает депутат в Твиттере.
"Само кафе «Рахиб» будет демонтировано позднее, т.к. строение капитальное и демонтаж надо проводить через торги", - уточнил Александр Хинштейн.
Фото: Твиттер
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