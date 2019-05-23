Стала известна стоимость содержания моста через Волгу у села Климовка за 16 лет
23 мая 2019 15:28
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На все потребуется порядка 200 млрд рублей. Из них 121 млрд рублей – сумма, необходимая для строительства объекта, а около 80 млрд рублей потребуется на эксплуатацию и содержание моста в течение 16 лет.
Мост и автодорога в обход Тольятти планируется построить в рамках проекта создания транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Автодорога будет иметь протяженность 97 км, из них 3,7 км – сам мост. Строительство планируют начать уже в этом году, а сдать мост в эксплуатацию в сентябре 2023 года.
Эксплуатация включает в себя и, в том числе, платный проезд по мосту. Но пока подробной информации по данному вопросу нет. В мае сообщалось, что тариф за перемещение будет экономически оправдан, так как передвижение по другим маршрутам станет не таким выгодным.
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