Самару полностью украсят к 15 декабря

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В Самаре сегодня прошло совещание под руководством Владимира Василенко, на котором обсуждались вопросы подготовки города к новогодним праздникам, а также работы инфраструктуры города во время них.

С начала ноября на территории Самары ведется монтаж праздничных элементов. Создают новогоднее настроение с помощью светодинамических композиций и консолей, всевозможных гирлянд и подвесов. На своих подведомственных территориях трудятся сотрудники муниципальных предприятий «Самарская набережная», «Парки Самары», «Спецремстройзеленхоза». Однако самый существенный вклад в украшение городских улиц вносится МП «Самарагорсвет». Сотрудниками предприятия уже смонтировано более 80% запланированных к оформлению города объемов гирлянд. Владимир Василенко поставил задачу завершить работы и полностью включить всю праздничную иллюминацию к 15 декабря.

В этом году также будут украшены входные группы муниципальных предприятий и бюджетных учреждений.

Подсвечиваются к праздникам и общественные пространства, благоустроенные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Это празднование будет особенным, в плане того, что мы все находимся в рамках ограничений, связанных с ковидом. Больших массовых мероприятий проводить не планируется, но, выйдя на улицу, жители должны видеть свой город празднично украшенным. Задача стоит сделать так, чтоб не было серо и уныло, а было радостно и красиво», - пояснил первый вице-мэр.

Количество цветовых композиций и гирлянд МП «Самарагорсвет» в этом году увеличено на 17%. К уже имеющимся украшениям предприятием закуплено более 400 новых элементов иллюминации, в том числе консоли «Диадема», «Корона», «Кристалл», «Волна», «Конус» и другие, которые размещаются вдоль проезжей части улиц. Закуплены 2 новые светодинамические конструкции в виде заснеженных деревьев с красными плодами. Их уже установили в отремонтированном сквере на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной.

По информации предприятия практически закончена работа по украшению деревьев. Всего гирляндами подсвечено более тысячи стволов по всему городу только силами МП «Самарагорсвет».

Также на совещании Первый заместитель Главы города поднял вопрос бесперебойной работы коммунального хозяйства и служб благоустройства в период новогодних каникул. Составлены графики дежурств по всем подведомственным предприятиям на случай форс-мажора. Специалисты предприятий, обслуживающие инфраструктуру города, в том числе работающие на спецтехнике, должны быть в шаговой доступности и при необходимости иметь возможность оперативно приступить к работе, передает пресс-служба горадминистрации.