Самарский цирк приведут в порядок в 2021 году

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Областные власти готовы выделить деньги.

В проекте бюджета Самарской области на 2021 год предусмотрели средства на реконструкцию Самарского цирка. Об этом в четверг, 3 декабря, на заседании губернской думы сообщил председатель парламента Геннадий Котельников.

— Реконструкция начнется в 2021 году. На это из регионального бюджета планируется выделить 327 миллионов рублей, — рассказал Геннадий Котельников.

Здание Самарского цирка планировали реконструировать и модернизировать еще несколько лет назад, перед стартом чемпионата мира по футболу в 2018 году. Предполагалось, что рядом с ним построят общежитие для артистов на 80 мест, предприятие общепита и парковку. Но затраты на подготовку к мундиалю не позволили реализовать проект, и его заморозили. Приступить к работам хотели в 2020 году. Но из-за пандемии коронавируса снова отложили.

Стоимость реконструкции оценили в 1 167 000 000 рублей. Поэтому потребуется и федеральное финансирование, пишет 63.ру.