Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 6 июля, 13:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/07:
USD 63.58
0.18
EUR 71.66
0.12
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарская бывшая Фабрика-Кухня станет одним из самых эффектных конструктивистских зданий

6 июля 2019 10:54
102
Об этом рассказала Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Совсем недавно в Самаре в рамках фестиваля «Волга-фест» открылся проект Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерантности», которым символически обозначили начало присутствия Третьяковской галереи в этом городе. Что будет со зданием фабрики-кухни «Серп и молот», где разместится филиал вашего музе, рассказала "Коммерсанту" Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

— В Самаре — отдельная история. Это был филиал ГЦСИ, потом он стал филиалом ГЦСИ — РОСИЗО, там долго шли работы по консервированию здания. В конце концов министерство культуры решило передать это здание нам и реконструировать его уже как филиал Третьяковской галереи. Это удивительная постройка 1932 года в форме серпа и молота, если смотреть сверху,— образец конструктивистской архитектуры. Сейчас идут проектные работы, реконструкция еще не начата, но когда все будет завершено, «Серп и молот» станет одним из самых эффектных конструктивистских зданий. Причем с правильным балансом реставрации и реконструкции — зданием занимаются Центральные научно-реставрационные проектные мастерские. Там есть и масштабные пространства с высокими потолками, и пространства с естественным светом. Конечно, они не для показа классической экспозиции, но подходят для выставок современного искусства — на нем мы будем делать основной акцент — и искусства ХХ века, его хорошая коллекция есть в Самарском художественном музее, с ним мы планируем сотрудничать.

"Очень лестные слова З.Трегуловой о Самаре и будущем филиале Третьяковки. Даже не верится, что этот замысел родился у нас меньше года назад и поначалу воспринимался, как несбыточная фантазия", - прокомментировал эти слова в своем твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
6 июля 2019  10:54
Самарская бывшая Фабрика-Кухня станет одним из самых эффектных конструктивистских зданий
Об этом рассказала Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Благоустройство региона
101
6 июля 2019  10:39
В Самаре снова хотят изменить стену на площади Славы
В Самаре снова хотят изменить стену на площади Славы
Проект направили на рассмотрение губернатору. Благоустройство региона
133
5 июля 2019  14:38
Такое решение было принято в четверг, 4 июля, в ходе выездного совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.
Картодром из парка Гагарина перенесут в новое место
Такое решение было принято в четверг, 4 июля, в ходе выездного совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.  Благоустройство региона
323
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
5303
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2757
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1322
Весь список
Всё в Дом
6 июля 2019  09:11
Ткани для штор. Виды и свойства
 Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать?  Всё в Дом
27
27 июня 2019  12:50
Выбор мебели. На что стоит обратить внимание?
 Любое помещение выглядит бедно без мебели. Именно из-за этого хозяева уделяет огромное количество времени на выбор подходящей мебели.  Всё в Дом
311
21 июня 2019  21:10
Мебель на заказ или мифы о ней
Мебель на заказ или мифы о ней
 В тот момент, когда у человека возникает необходимость заменить с своём собственном доме мебель новую, то встаёт выбор либо приобрести её в магазине, либо... Всё в Дом
280
Весь список
ЖКХ
5 июля 2019  10:03
Теперь заявку о подключении к централизованным системам водоснабжения и водоотведения можно подать через МФЦ
Теперь заявку о подключении к централизованным системам водоснабжения и водоотведения можно подать через МФЦ
«РКС-Самара» стараются сделать предоставляемые услуги доступнее. ЖКХ
244
4 июля 2019  18:19
Современные крюковые погрузчики обладают огромным потенциалом для использования в коммунальном хозяйстве.
Парк спецтехники регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» пополнили четыре крюковых погрузчика и мусоровоз
Современные крюковые погрузчики обладают огромным потенциалом для использования в коммунальном хозяйстве.  ЖКХ
434
3 июля 2019  10:29
Самарца, который незаконно врезался в централизованную систему канализации, не выпустили за границу
Самарца, который незаконно врезался в централизованную систему канализации, не выпустили за границу
Он задолжал ресурсоснабжающей организации 5 млн рублей. ЖКХ
266
Весь список

Экология
6 июля 2019  12:31
Площадь лесов Тольятти за 4 года сократилась на 1600 га
Зеленый массив в городе продолжает погибать от болезней и вредителей. Экология
69
5 июля 2019  14:06
Озеро на Аэродромной в Самаре обещают почистить до конца октября
Озеро на Аэродромной в Самаре обещают почистить до конца октября
На данной момент еще не заключили контракт на очистку. Экология
380
5 июля 2019  13:02
В Сызрани под руководством министра лесного хозяйства Александра Ларионова проведено выездное совещание
В Сызрани под руководством министра лесного хозяйства Александра Ларионова проведено выездное совещание
Наибольшее внимание было уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности. Экология
291
Весь список


Видео
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
388
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3641
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1019
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
375
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
562
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
483
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
623
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
501
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
724
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
744
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
473
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
802
Весь список

Мероприятия
Ирина Слуцкая вместе с участниками проекта «Ходи, Самара!» приняла участие в заходе по набережной
Творческие программы в рамках проекта "Культурное сердце России" 6 и 7 июля на набережной в Самаре
14 июля в Тольятти состоится красивая акция - Велодевичник-2019
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные