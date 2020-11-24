По просьбам самарцев в городе появились новые остановочные пункты

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Департамент транспорта реагирует на предложения граждан в социальных сетях.



В областном центре в ноябре по просьбе жителей открыли новый остановочный пункт на ул. Тухачевского в районе дома № 80. Его установили в обоих направлениях для автобусов маршрутов № 21м, 53, 56, 99, 205, 226, 266, 295 и трамваев № 1, 4, 16, 23.



Ранее в этом месте была только остановка для трамваев и лишь в одном направлении. После многочисленных обращений жителей в социальных сетях, адресованных департаменту транспорта Самары, новые пункты, наконец, появились. Кроме того, здесь оборудовали регулируемый пешеходный переход. Все обращения были зафиксированы системой мониторинга "Инцидент-менеджмент" и отправлены по назначению.



Еще в Самаре благодаря "Инциденту" недавно появилась новая остановка "Дом печати". Об этом также просили горожане, неоднократно отправляя в профильное ведомство свои обращения. Она находится у дома № 2 на ул. Антонова-Овсеенко. Теперь трамваи маршрутов № 2, 4, 13, следующие в направлении Постникова оврага, останавливаются там, где это очень удобно и безопасно для пассажиров, передает sova.info.

Фото: pixabay