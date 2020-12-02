Новый сквер на улице Авроры украсили иллюминацией

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В Самаре яблоки на деревьях зимой – не миф, а реальность. В сквере на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной появились 2 новогодние светодинамические конструкции – аналогичные тем, которые украсили Крымскую площадь в прошлом году. Горожане сразу же придумали название для этих эффектных световых фигур: «Яблоки на снегу».



Напомним, в этом году территория, на которой когда-то располагался стихийный рынок, была комплексно благоустроена по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. А теперь продолжается преображение этого общественного пространства - его готовят к Новому году. Всего за день здесь также появилась композиция из иллюминационных шаров (2 больших и 2 малых). Дополнят новогоднее убранство светящиеся гирлянды, которые будут обрамлять, в том числе, новую беседку.



Мастера новогоднего настроения – специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет». Холодная погода - не помеха для работ. Надежные световые конструкции и гибкие гирлянды на каучуковой основе выдерживают даже самые крепкие морозы. Для электромонтеров они тоже не представляют никаких сложностей.



«На морозе даже быстрее работаем, чтобы не мерзнуть, то есть производительность труда повышается. Световые деревья у нас установлены в глубине сквера, а шарообразные конструкции специально разместили ближе к дороге, чтобы и у проезжающих автомобилистов поднималось настроение. Подключаться иллюминация будет к световым опорам, которые смонтированы ранее в ходе благоустройства территории», - рассказал электромонтер 4 разряда МП «Самарагорсвет» Павел Худяков.



После завершения монтажа иллюминацию включают вместе со всем уличным освещением. Так что уже сегодняшним вечером жители могут любоваться праздничным декором сквера.



«В первую очередь, мы украшаем те территории, которые являются центрами притяжения для горожан, по которым проходит большое количество жителей Самары: это площади, скверы, основные улицы и пространства, обновленные по различным программам и проектам, включая нацпроект «Жилье и городская среда». При монтаже новогодней иллюминации сотрудники стараются выполнять работы не только оперативно и качественно, но и бережно, чтобы ничего не повредить. К каждому новому объекту благоустройства - индивидуальный подход», - пояснил Главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.



В Самаре также подсветили сквер имени Ольги Санфировой, сквер «30 лет Победы», сквер Самарских космонавтов, сквер Речников, Крымскую площадь, а также склон у площади Славы (более подробно – на официальном сайте Администрации Самары по ссылке. Кроме того, светодиодными гирляндами нарядили около 1 тысячи деревьев хвойных и лиственных пород во всех внутригородских районах. Предновогодняя подготовка продолжается. Ни единого сбоя в работе уже подключенных световых объектов не возникло.



Всего в этом году по городу смонтируют около 3000 элементов иллюминации, более 500 из которых – закупка 2020 года. До 10 декабря МП «Самарагорсвет» завершит основной объем работ.



На площади Куйбышева, где традиционно располагается центральная новогодняя площадка - свой график подготовки. Здесь же разместят героев детского мультсериала "Смешарики". Горожане смогут погрузиться в технологию дополненной реальности с помощью специальной AR-метки и QR-кода – по нему можно будет скачать приложение и, наводя камеру смартфона на AR-метку, увидеть анимированных мультипликационных персонажей, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации