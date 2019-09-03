На пороге перемен: в Самаре утверждена новая схема рекламных конструкций
3 сентября 2019 18:29
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«В настоящее время в г.о. Самара утверждена новая схема размещения рекламных конструкций. Отличительной особенностью схемы размещения рекламных конструкций, утвержденной к торгам 2019 года, является появление современных цифровых форматов, внедрение которых позволит компактно, удобно и современно представлять информацию», — рассказал Сергей Черепанов.
По словам Геннадия Богомолова, схема сокращена на 786 шт. (25%). «Крупноформатные конструкции выведены из центральной исторической части города. Малые форматы в виде афишных стендов полностью исключены из схемы. Особое внимание уделено рекламному насыщению территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена», для информирования населения о его локализации и мероприятиях, проводимых на нем. В новой схеме эргономика размещения рекламных конструкций и их местоположение являются максимально удобными и безопасными с учетом эстетики городской среды. Сокращение рекламы в городе направлено на предотвращение информационной перегруженности городской среды, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение спроса на рекламные места» — рассказал Станислав Фирман.
«В текущем году с учетом пожеланий бизнеса и опыта регионов РФ увеличен срок действия договоров на установку рекламных конструкций с 5 до 10 лет. Начальные цены по ряду позиций рекламных конструкций практически приближены к цене торгов 2014 года. Данный ценовой подход соответствует практикам ведущих регионов, успешно завершивших аукционы в прошедшие 2 года. С учетом десятилетнего срока действия договоров, а также пятилетнего срока окупаемости затрат на размещение рекламных конструкций, условия предстоящих торгов являются привлекательными для бизнеса» — отметил Сергей Черепанов.
Областные и городские власти уверены, что новый подход позволит участникам торгов минимизировать финансовые риски и поможет участникам осуществлять долгосрочные инвестиции в установку высоко-технологичных рекламных конструкций, в первую очередь, с электронно-цифровой поверхностью.
Геннадий Богомолов осветил основные аспекты предстоящих торгов. «На торги в сентябре – декабре 2019 года будут выставлены места под установку рекламных конструкций формата 3х6 м в количестве 669 шт. Лоты сформированы с учетом интересов не только крупного федерального, но и местного малого и среднего бизнеса. Так, помимо крупных лотов, включающих по 50 рекламных конструкций, министерством сформированы лоты с небольшим количеством конструкций – от 11 до 25 штук.
В ходе брифинга Сергей Черепанов сообщил, что за прошедший пятилетний цикл в г.о. Самара удалось создать легитимный рынок наземной наружной рекламы. Незаконная реклама в Самаре отсутствует, передает пресс-служба облправительства.
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