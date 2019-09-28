Максим Харитонов рассказал о переменах на рынке наружной рекламы в Самаре
28 сентября 2019 17:04
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— В августе утверждена новая схема размещения рекламных конструкций на территории Самары. В ней указываются земельные участки, на которых могут быть установлены конструкции определенных типов и размеров. Чем эта схема отличается от прежней версии, принятой в 2014 году и действовавшей до недавнего времени?
— В новую схему вошли 2 062 рекламные конструкции различных форматов. Общее количество объектов, которые могут быть размещены в Самаре, по сравнению с прошлыми годами уменьшилось почти на 30 процентов. Схема 2014 года предусматривала 2 849 конструкций. Прежде всего сокращение коснулось щитов размером 3 на 6 метров — самых распространенных в городе. На всех территориях без исключения рекламы станет меньше.
От лишней рекламы освобождаются многие улицы. В историческом центре больше не предполагается размещать конструкции крупного формата. Также решили отказаться от деревянных афишных стендов 1,8 на 1,8 метра, которые размещены у остановочных павильонов. Обычно там появляются анонсы концертов, спектаклей, представлений. Стенды заменят на современные конструкции другого вида. Возможно, это будут афишные тумбы, как в сквере имени Эльдара Рязанова на улице Фрунзе. В настоящее время этот вопрос прорабатывается.
Еще одно новшество: если раньше расстояние между большими конструкциями было около 50 метров, то теперь они могут располагаться не ближе 100 метров друг от друга.
— С чем связано сокращение рекламных конструкций в городе?
— Эта работа направлена на улучшение облика города, обеспечение безопасности дорожного движения, а также на повышение спроса на рекламные места.
Формируя новую схему размещения рекламных конструкций, мы учли опыт работы с этой сферой в прошлые годы, пожелания участников рынка, лучшие практики других городов, рекомендации сетевых компаний. Установка рекламных конструкций на инженерных коммуникациях исключена.
В целом правила, установленные в 2014 году, позволили навести и поддерживать порядок в размещении наружной рекламы в Самаре, привлечь в бюджет значительные средства на социальные проекты, благоустройство. Мы продолжаем работать в этом направлении.
— Сколько в Самаре будет рекламных конструкций, которые транслируют видео?
— Изучив опыт городов-миллионников, мы решили, что их оптимальное количество для Самары около 80-ти. Схема предусматривает размещение таких конструкций в видовых местах. 49 из них планируются на земельных участках, находящихся в собственности муниципалитета, и 30 — области (Московское шоссе, улица Ново-Садовая). Все места возможной установки мы тщательно проработали. Экраны не должны мешать жителям, бить светом в окна близлежащих домов. Мы учитывали и возможности подключения к источникам питания необходимой мощности. Электронно — цифровые конструкции будут разных размеров: 3 на 6, 4 на 12 и 5 на 15 метров.
— Администрация Самары объявила о проведении первых 49 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Торги состоятся 7 и 10 октября на электронной площадке Росэлторг. Как будут проходить аукционы?
— На первых аукционах предлагаем места для конструкций с двумя (статическая, динамическая) и тремя (плюс электронно-цифровая) вариантами смены изображений. Мы сделали максимально простые, доступные, комфортные условия для участия компаний, чтобы каждый предприниматель мог найти подходящее ему предложение. Лоты сформированы с учетом интересов не только крупного федерального, но местного среднего, малого бизнеса. В каждом лоте мы намеренно обозначили участки для небольшого количества конструкций — от одной до 21. Таким образом, побороться за право размещать щиты в Самаре могут и компании с невысоким бюджетом. Для сравнения: ранее лоты включали по 27 мест для конструкций.
Условия предстоящих аукционов привлекательны для бизнеса еще и тем, что начальные цены по ряду позиций приближены к стоимости 2014 года. Также участники рекламного рынка смогут делать долгосрочные инвестиции в свой бизнес, планировать его на перспективу и минимизировать финансовые риски. Дело в том, что срок действия договоров на установку и эксплуатацию конструкций увеличен в два раза. Теперь с победителями аукционов их будут заключать не на пять лет, а на 10.
Другие аукционы объявим в ближайшее время. Планируется, что до конца года через них будут определены компании, которые разместят в городе 669 конструкций. Электронная площадка Росэлторг по нашей просьбе рассылает приглашения принять участие в аукционах игрокам рекламного бизнеса по всей России.
— Есть ли у компаний, которые специализируются на рекламной деятельности, интерес продолжить или начать работать в Самаре?
— Самара является для игроков рекламного рынка интересным городом. Все компании, с которыми мы проводили переговоры, это подтверждают. В городе наблюдается положительная динамика основных социально-экономических показателей. Например, за период 2014- 2018 годов оборот розничной торговли увеличился на 19,2 процента, оборот общественного питания — на 8, объем платных услуг — на 18. У предпринимателей есть потребность рекламировать свои товары и услуги, развиваться, а у людей из-за высокой покупательной способности — приобретать их.
— Кто и в какой срок должен убрать щиты, которые не вошли в новую схему размещения рекламных конструкций?
— Срок договора истекает, и в течение месяца владелец должен демонтировать конструкцию. Если он не выполнит это обязательство, то щит уберет подрядная организация, которая будет работать по контракту с городской администрацией. Затем муниципалитет имеет право взыскать с владельца понесенные расходы, а также незаконное обогащение за пользование участком. Если место для рекламы учтено в схеме, на нем уже установлен щит и случается смена компании (прежняя уходит, а победитель аукциона приступает к работе), то они договариваются между собой, как быть с этим щитом. Важно, что в данном случае конструкция может остаться при условии, что она соответствует требованиям. Одно из новых требований — щиты должны иметь заглубленный фундамент. На тротуарах и газонах в Самаре больше не будет бетонных подушек, видом которых недовольны многие.
В 2018 году в нашем городе полностью ликвидирована незаконная реклама крупного формата. А в текущем году была демонтирована еще 21 конструкция. Предприниматели устанавливали их без договоров, и мы, отслеживая ситуацию, оперативно убирали щиты. Компании, которые победят в аукционах и будут вносить арендные платежи в течение 10 лет, смогут честно конкурировать между собой и не будут терпеть убытки из-за коммерсантов, которые размещают рекламу нелегально.
Щиты, которые разыграют первыми
С тремя вариантами смены изображения (статической, динамической и электронно-цифровой):
5 метров на 15 метров
трехсторонний:
улица Авроры/ улица Антонова-Овсеенко
двухсторонний:
улица Авроры/набережная реки Самары
4 метра на 12 метров
трехсторонние:
• улица Стара-Загора/улица XXII Партсъезда
• улица Антонова-Овсеенко/улица XXII Партсъезда
• улица Георгия Димитрова/улица Молодежная
двухсторонний:
улица Советской Армии, 125
односторонние:
• проспект Ленина/улица Осипенко
• улица Советской Армии/улица Антонова-Овсеенко
• улица Пензенская/улица Дачная
3 метра на 6 метров
трехсторонний:
улица Полевая/ проспект Ленина
двухсторонние:
• проспект Ленина, 2/улица Первомайская
• улица Гагарина, 64
• улица Агибалова/улица Ульяновская
• улица Красноармейская/улица Арцыбушевская
• улица Победы, 92а
• улица Стара-Загора, напротив дома 41/улица XXII Партсъезда
• улица Ново-Вокзальная, 92а
С двумя вариантами смены изображения (статической и динамической):
3 метра на 6 метров
двухсторонние
• Южное шоссе, четная сторона, перед поворотом к СНТ «Песчаная Глинка»
• улица Аэродромная, 103
• улица Чернореченская, 27
• проспект Ленина, 12а
• улица Гаражная, 13
• проспект Кирова, 129
• улица Антонова-Овсеенко, 44а
• улица Алма-Атинская, 40
• проспект Кирова/проспект Карла Маркса
• улица Стара-Загора, 165а
• улица Стара-Загора/улица Георгия Димитрова, 4
• улица Георгия Димитрова, 69
• Ракитовское шоссе/проспект Карла Маркса
• улица Солнечная, 59
17 щитов по адресам:
• Южное шоссе, 20
• улица Белорусская, напротив дома 63а
• Заводское шоссе, 14
• улица Гагарина, 92
• проспект Ленина, 4
• улица Советской Армии
• улица XXII Партсъезда/улица Стара-Загора
• улица Киевская, 4
• проспект Карла Маркса/улица Советской Армии (2 места)
• улица Советской Армии, 25
• улица Ставропольская, 200а
• улица Стара-Загора, 59
• улица Стара-Загора, 115
• улица Ново-Вокзальная/Московское шоссе
• улица Георгия Димитрова, 98
• Ракитовское шоссе/улица Озерная
15 щитов по адресам:
• Южное шоссе, 200 метров от поворота на улицу Уральскую
• улица Белорусская, 88в
• улица Пятигорская, четная сторона, 160 метров от улицы Луцкой
• улица Партизанская, 173
• Заводское шоссе, 10
• улица Гагарина, 13
• улица Дыбенко /Второй Порт — Артурский переулок
• проспект Кирова, 129
• улица Победы, 141
• проспект Металлургов/улица Металлистов
• улица Солнечная/Восьмая просека
• улица Георгия Димитрова, 110г
• Ракитовское шоссе/Московское шоссе, 23
• улица Сергея Лазо, 33
• улица Сергея Лазо, 30
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