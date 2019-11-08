Группа «Берег» готовит площадку в историческом центре Самары к высотному строительству
8 ноября 2019 22:09
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«Альфа Стиль» пытается освоить землю в этом районе с 2015 года. Тогда компании выдали разрешение на разработку проекта планировки и межевания территории квартала. Но подготовку осложнили 13 объектов культурного наследия и 20 зданий, включённых в программу сноса ветхого жилья, которые находятся в границах этого квартала. В конце лета 2019 года департамент градостроительства Самары разрешил строительной компании отклониться от предельных параметров строительства в отношении парковочных мест. Однако в настоящее время «Альфа Стиль» не ведёт стройку в квартале.
В том же квартале уже находится жилой комплекс «21 квартал» переменной этажности (от 9 до 14 этажей). Его строительство было завершено в 2017 году. Застройщиком ЖК выступала группа компаний «Берег».
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