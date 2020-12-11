Для строительства нового моста через Волгу изымут частные земли

Для строительства нового моста через реку Волгу в районе села Климовка и дороги к нему планируется изъятие земель в Шигонском и Ставропольском районах.
На землях расположены линии воздушных передач, электросетевой комплекс и канал.
Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства Самарской области.
Земли, изъятые для строительства, будут внесены в ЕГРН как принадлежащие к категории земель промышленности, передает samarskie-voditeli.ru.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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