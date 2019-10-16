Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 16 октября, 23:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/10:
USD 64.35
0.1
EUR 71.05
0.2
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Департамент градостроительства развернул масштабную кампанию по сносу самостроев

16 октября 2019 21:50
108
Самарский депстрой подал более 80 исков в арбитражный и районные суды о сносе самовольных построек по всему городу.
Самарский депстрой подал более 80 исков в арбитражный и районные суды о сносе самовольных построек по всему городу. Пока владельцам зданий удается отбиваться, но большинство разбирательств находится в начальной стадии, и ситуация способна измениться в любой момент, передает «СО» ОНЛАЙН.

В самом ДГС отмечают, что причиной массового требования сноса стало изменение закона. С 4 августа 2018 года в силу вступили дополнения к федеральному законодательству, обогатившие Градостроительный кодекс новой статьей. Теперь департамент градостроительства обязан рассматривать получаемые от уполномоченных органов уведомления о выявлении самовольной постройки.

В итоге департамент инициировал 85 разбирательств в арбитражном и районных судах Самары. Наибольшее число спорных построек пока обнаружилось в Кировском районе: департамент подал 47 исков в районный суд, из них по 18 делам отказали в сносе, два иска удовлетворили и 27 еще находятся на рассмотрении.

Всего в районных судах — 61 иск о признании объекта самовольной постройкой. Из них в 22 случаях в удовлетворении требований иска отказали, в 7 — удовлетворили, по остальным результаты пока неизвестны. А в арбитражный суд подано 24 иска по данной проблеме. Из них два удовлетворены, три оставлены без удовлетворения, 19 — в процессе рассмотрения.

Во всех процессах требования департамента градостроительства одни и те же: признать объект самовольной постройкой, обязать владельцев осуществить его снос за свой счет или позволить сделать это самому департаменту, а потом взыскать с нарушителей затраты. Волна выявления и попыток сноса самостроев в основном коснулась коммерческих построек высотой до четырех этажей — автосервисов и автомоек, кафе, гаражных массивов, магазинов стройматериалов и подобного бизнеса. Все иски поданы к индивидуальным предпринимателям. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
16 октября 2019  21:50
Самарский депстрой подал более 80 исков в арбитражный и районные суды о сносе самовольных построек по всему городу.
Департамент градостроительства развернул масштабную кампанию по сносу самостроев
Самарский депстрой подал более 80 исков в арбитражный и районные суды о сносе самовольных построек по всему городу.   Благоустройство региона
107
14 октября 2019  10:38
Детское спортивное и игровое оборудованиеКомпания «ВИВАНА» является производителем детского спортивного и игрового оборудования.
Детское спортивное и игровое оборудование
 Компания «ВИВАНА» является производителем детского спортивного и игрового оборудования. Благоустройство региона
50
12 октября 2019  12:15
В Новокуйбышевске открыли мусоросортировочную станцию
В Новокуйбышевске открыли мусоросортировочную станцию
Мощность новой станции – до 100 тысяч тонн. Благоустройство региона
539
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
301
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
417
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1504
Весь список
Всё в Дом
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
62
10 октября 2019  16:00
Особенности кресла-мяча
 В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
117
7 октября 2019  12:19
Комод в интерьере
 В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате.  Всё в Дом
111
Весь список
ЖКХ
16 октября 2019  17:34
По мнению экспертов, она не позволяет корректно подсчитать объем выбрасываемых гражданами отходов – норматив выработки мусора на человека должен измеряться в килограммах и тоннах, а не в кубических метрах.
Самарские активисты ОНФ считают необходимым скорректировать методику измерения объемов и норматив на вывоз мусора
По мнению экспертов, она не позволяет корректно подсчитать объем выбрасываемых гражданами отходов – норматив выработки мусора на человека должен измеряться... ЖКХ
166
15 октября 2019  16:45
В текущем году обустроят 117 новых площадок. Кроме того, отремонтируют 233 контейнерные площадки.
В Самаре продолжаются ремонт и обустройство контейнерных площадок
В текущем году обустроят 117 новых площадок. Кроме того, отремонтируют 233 контейнерные площадки.  ЖКХ
353
15 октября 2019  14:45
Также нужно обращать внимание на срок поверки прибора учёта, дата которой указана в технической документации.
Данные приборов учёта водоснабжения необходимо передавать каждый месяц
Также нужно обращать внимание на срок поверки прибора учёта, дата которой указана в технической документации.  ЖКХ
391
Весь список

Экология
13 октября 2019  13:23
Установлено, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище
Установлено, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище
Специалисты на научно-исследовательском судне провели экспедиционный выезд в Куйбышевском водохранилище. Экология
4259
13 октября 2019  11:42
В Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты
В Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты
Сейчас идет подготовка необходимых документов. Экология
610
11 октября 2019  12:45
В департаменте ветеринарии Самарской области не видят проблем с утилизацией биоотходов
В департаменте ветеринарии Самарской области не видят проблем с утилизацией биоотходов
 Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных. Экология
466
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
269
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
366
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
713
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
541
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
492
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
768
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
991
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1609
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1121
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1371
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1567
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1009
Весь список

Мероприятия
Александр Соболев встретится с болельщиками в банке "Солидарность"
В Самаре состоялось открытие выставки мексиканской гравюры XX века
Баскетболисты «Самары» провели мастер-класс в школе №46
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные