Департамент градостроительства развернул масштабную кампанию по сносу самостроев

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В самом ДГС отмечают, что причиной массового требования сноса стало изменение закона. С 4 августа 2018 года в силу вступили дополнения к федеральному законодательству, обогатившие Градостроительный кодекс новой статьей. Теперь департамент градостроительства обязан рассматривать получаемые от уполномоченных органов уведомления о выявлении самовольной постройки.В итоге департамент инициировал 85 разбирательств в арбитражном и районных судах Самары. Наибольшее число спорных построек пока обнаружилось в Кировском районе: департамент подал 47 исков в районный суд, из них по 18 делам отказали в сносе, два иска удовлетворили и 27 еще находятся на рассмотрении.Всего в районных судах — 61 иск о признании объекта самовольной постройкой. Из них в 22 случаях в удовлетворении требований иска отказали, в 7 — удовлетворили, по остальным результаты пока неизвестны. А в арбитражный суд подано 24 иска по данной проблеме. Из них два удовлетворены, три оставлены без удовлетворения, 19 — в процессе рассмотрения.Во всех процессах требования департамента градостроительства одни и те же: признать объект самовольной постройкой, обязать владельцев осуществить его снос за свой счет или позволить сделать это самому департаменту, а потом взыскать с нарушителей затраты. Волна выявления и попыток сноса самостроев в основном коснулась коммерческих построек высотой до четырех этажей — автосервисов и автомоек, кафе, гаражных массивов, магазинов стройматериалов и подобного бизнеса. Все иски поданы к индивидуальным предпринимателям.