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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре суд разрешил подрядчику не убирать колеи на Московском шоссе

24 февраля 2020 11:19
99
В Самаре суд разрешил подрядчику не убирать колеи на Московском шоссе
Московское шоссе при этом уже похоже на доску для стирки.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области проиграло процесс против подрядчика капитального ремонта Московского шоссе от Мичурина до проспекта Кирова. Суд отказался заставлять компанию «Самаратрансстрой» устранять колеи.

Московское шоссе отремонтировали в 2014–2015 годах. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.

Колеи на дороге образовались весной 2018 года. Подрядчик привлек Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, чтобы специалисты выяснили, почему асфальтовое покрытие просело. Результаты обследования так и не обнародовали. Но работники «Самаратрансстроя» уложили новый асфальт на участках, где колейность была наиболее критичной.

Правда, к тому моменту региональный Минтранс подал в суд иск с требованием обязать подрядчика сделать дорогу ровной. Арбитраж назначил проведение новой экспертизы, которая длилась с августа 2018 года. Стороны конфликта узнали результаты только этой весной. Но они не удовлетворили представителей Минтранса. Поэтому чиновники попросили провести еще одну экспертизу. Арбитраж их поддержал.

Специалисты изучали интенсивность движения на Московском шоссе и противогололедные материалы, которые используют на дороге зимой. На основе результатов суд решил отказать в удовлетворении иска. Правда, детали пока не разглашают.

— Стороны могут обжаловать решение в течение месяца, — указано в материалах суда.

Впрочем, в Минтрансе заверяют, что весной на Московском шоссе проведут гарантийный ремонт. Предварительно колеи измерят, пишет 63.ру.
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Комментарии


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