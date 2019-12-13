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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Отреставрированной 4‑й очереди набережной в Самаре снова нужен ремонт

13 декабря 2019 11:54
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Отреставрированной 4‑й очереди набережной в Самаре снова нужен ремонт
Там 4 месяца нет света.

Отремонтированная к Чемпионату мира по футболу 4‑я очередь набережной Самары погрузилась во тьму. С сентября 2019 года жители жалуются на неработающее освещение городским властям, пишет СитиТраффик.

Чиновники со ссылкой на компанию «Автодоринжиниринг», выступавшую подрядчиком, обещают устранить эти неполадки. но сроки их устранения постоянно отодвигаются.

Так, изначально городские власти сообщали, что свет появится на 4‑й очереди набережной до 18 ноября. Сейчас обещают включить фонари до конца декабря.
Cамарцев не перестают удивлять недоработки, проявляющиеся то тут, то там.

Например из-за плохо устроенной ливневки, ее неоднократно смывало дождем.

Люди также жаловались на «фонтан-мавзолей» и отвалившуюся плитку.

Но теперь после обеда ничего этого не видно, потому что 4‑я очередь набережной погружается во тьму.
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Комментарии


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